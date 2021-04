Los clubes colombianos clasificados a Copa Libertadores y Sudamericana están en un laberinto

Los equipos colombianos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana se encuentran a la expectativa de las gestiones que se vienen adelantando en cabeza de la Federación Colombiana de Fútbol ante el Ministerio de Salud y del Deporte con el fin de poder cumplir con los partidos de las competiciones organizadas por la Conmebol en Brasil, uno de los países más golpeados por la propagación del coronavirus.

En Libertadores, por ejemplo, Santa Fe se tendrá que medir Fluminense y América, con Atlético Mineiro.

Y en Sudamericana, el caso es más apremiante como quiera que Tolima y Equidad deberán enfrentarse con Bragantino y Gremio, la semana entrante (jueves 22 de abril).

Para tratar el tema, GolCaracol.com habló este jueves con Carlos Mario Zuluaga, presidente de los 'aseguradores', quien comenzó indicando que "los clubes del país, no solamente el nuestro, tenemos una gran preocupación. Para poder participar en Conmebol, Copa Libertadores y Sudamericana, estamos supeditados a que Colombia levante un control que tiene a los vuelos que vienen de Brasil o cuando uno sale y regresa de Brasil. Esto quiere decir que si un equipo va a Brasil, tiene que cumplir al regresar con una cuarentena de 14 días".

Hasta ahora no hay luz verde, ni soluciones para los clubes...

"Hoy estamos en una situación crítica, ya que Equidad y Tolima tenemos que viajar el martes a cumplir compromisos de Sudamericana a Brasil y al regreso al país tenemos que entrar en cuarentena. Ambos clubes estamos clasificados para jugar las finales de la Liga del fútbol colombiano, por consiguiente tenemos que renunciar a uno de los dos torneos, que nos llevaría a una sanción por no responder al torneo Conmebol o acá de la Dimayor por no jugar. Dependemos de una decisión del Ministro de Salud".

¿Y jugar en plaza neutral no sería una buena solución?

"Lógicamente que yo puedo ceder mi localía e irme a jugar en una plaza neutral como lo es Asunción, en Paraguay, pero tendría que cubrir no solamente mis costos de Equidad, sino del equipo visitante porque soy yo el que estoy cambiando las condiciones. Eso sería una gran afectación económica. Realmente habría una doble afectación no solamente en lo económico, sino también en lo deportivo. Es una situación preocupante".