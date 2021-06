Los futboleros, disfrutan: partidos de la semana con Eurocopa, Copa América y mucho más

Se viene el final de junio y el inicio de julio, y cerraremos con fútbol y comenzaremos el próximo mes con más emociones del balompié.

Ligas como la de Brasil y la de Estados Unidos ya están en juego y hay varios partidos interesantes.

Eso sí, las miradas se las llevan la Eurocopa y la Copa América , certámenes de selecciones que entran en sus fases finales y estarán más emocionantes que nunca.

Acá la agenda de partidos de la semana:

Lunes 28 de junio

EUROCOPA

Croacia vs España (11:00 a.m.)

Francia vs Suiza (2:00 p.m.)

COPA AMÉRICA

Bolivia vs Argentina (7:00 p.m.)

Uruguay vs Paraguay (7:00 p.m.)

Martes 29 de junio

EUROCOPA

Inglaterra vs Alemania (11:00 a.m.)

Suecia vs Ucrania (2:00 p.m.)

Miércoles 30 de junio

BRASILEIRAO

Fluminense vs Paranaense (2:00 p.m.)

Internacional vs Palmeiras (5:00 p.m.)

Santos vs Sport Recife (6:30 p.m.)

Corinthians vs Sao Paulo (7:30 p.m.)

Jueves 1 de julio

MLS

Austin FC vs Portland Timbers (8:30 p.m.)

BRASILEIRAO

Cuiba vs Fluminense (6:00 p.m.)

Atlético Mineiro vs Atlético Goianiense (5:00 p.m.)

Viernes 2 de julio

EUROCOPA (Cuartos de final)

Bélgica vs Italia (2:00 p.m.)

Ganador de Francia vs Suiza contra ganador de Croacia vs España (11:00 a.m.)

COPA AMÉRICA

Se jugarán los dos primeros partidos de semifinales (aún no hay cruces definidos)

Un partido a las 4:00 p.m.

Otro partido a las 7:00 p.m.

Sábado 3 de julio

EUROCOPA – cuartos de final

República Checa vs Dinamarca (11:00 a.m.)

Ganador de Suecia vs Ucrania contra ganador de Inglaterra vs Alemania (2:00 p.m.)

COPA AMÉRICA

Se jugarán los otros dos partidos de semifinales (aún no hay cruces definidos)

Un partido a las 5:00 p.m.

Otro partido a las 8:00 p.m.

MLS

DC United vs Toronto FC (4:30 p.m.)

Orlando City vs New York Red Bulls (6:30 p.m.)

Houston Dynamo vs Cincinnati (7:30 p.m.)

Real Salt Lake vs Los Ángeles FC (9:00 p.m.)