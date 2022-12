"Los futbolistas en Argentina son chicos jóvenes, bien alimentados, bien entrenados"

Esas palabras del jefe médico de la AFA se sumaron a la polémica que existe en territorio argentino ante la no suspensión del torneo en dicho país, en donde son figuras varios jugadores colombianos.

En Argentina no cesan las voces en pro y en contra de la directriz presidencial de Alberto Fernández de mantener los partidos del fútbol profesional, a pesar de la pandemia del coronavirus. Hasta ahora, los juegos seguirán sin público en los estadios y solamente el miércoles los futbolistas agremiados tomarán una decisión al respecto.

Publicidad

Julio César Falcioni: "Soy un paciente de riesgo, tuve cáncer y el viernes tuve que trabajar igual"

Y en ese sentido, el último en pronunciarse fue el Donato Villani, jefe médico de la AFA, quien se encuentra del lado de los que piensan que se debe seguir saltando a la cancha domingo a domingo.

"La medida más importante es que no vaya el público. No tienen por qué concentrar, sino en una habitación individual. Se suben al micro desinfectado. Llega a un vestuario. No tienen que entrar más que las 25, 30 personas indispensables previamente desinfectadas. Se les enseña las normas. Terminan el partido, se suben a su coche privado y se van a su casa", agregó el referido doctor.

Los campeones del mundo en Alemania 2006 recogen miles de euros para combatir el coronavirus

Publicidad

De paso, Villani también atacó a Rodolfo D'Onofrío y a River Plate. Incluso aseguró que un restaurante de su propiedad, estuvo abierto el fin de semana y con muchísima gente en su interior.

En Argentina la discusión y el debate sigue cercano al fútbol. Aún no se ha dicho la última palabra.

Publicidad