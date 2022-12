Los jugadores de Boca Juniors y sus roces verbales en el juego contra Gimnasia

Gonzalo Piovi, jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, afirmó lo que vio en la cancha durante el duelo frente a los 'xeneizes', que cayeron 1-0 y quedaron eliminados de la Copa Argentina.

Boca Juniors, de los colombianos Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Sebastián Villa, entró en una crisis deportiva después de las últimas derrotas frente a River Plate y Gimnasia y Esgrima, en la Superliga y Copa Argentina, respectivamente.

Y desde ya llueven las críticas para los jugadores y también para el técnico Guillermo Barros Schelotto.

Vea acá: ¡Regresa el mejor fútbol! Prográmese para ver a la Selección Colombia en vivo por Gol Caracol

Además y reafirmando que las relaciones no andan bien en el camerino de los 'xeneizes', Gonzalo Piovi, jugador de Gimnasia que estuvo en la cancha el jueves, afirmó que "mentalmente, Boca no estaba de la mejor manera. Los jugadores, por momentos, no se trataban bien entre ellos".

Publicidad

Cabe indicar que el fin de semana, durante el clásico con River, el colombiano Cardona y Mauro Zárate se enfrentaron en la cancha y se insultaron.