"Los mexicanos han alcanzado mejor su objetivo que nosotros": Fernando Santos

El seleccionador de Portugal reconoció que fue justo el empate (2-2) con México, este domingo en Kazán, en el debut de ambos equipos en la Copa de las Confederaciones.

"Sin duda el empate es justo. Los mexicanos han alcanzado mejor su objetivo que nosotros", afirmó el técnico luso, tras un partido en que Héctor Moreno en el descuento (90+1), logró el empate para el equipo azteca.

Santos tuvo primero un recuerdo para las víctimas del incendio ocurrido en el centro de Portugal.

"Primero querría decir algo en nombre de mis jugadores. Hay personas muy tristes en Portugal y los jugadores se acuerdan de todos los que sufren en esto que ha pasado", dijo.

"No hemos logrado ganar, pero hemos afrontado un equipo muy rápido, agresivo, que presionó alto. Nos faltó confianza. El equipo de México defendió bien, pero es verdad que no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Los mexicanos hicieron circular bien el balón, Hicimos demasiados pases, aunque tuvimos muchas ocasiones", explicó el técnico.

"No me gustó nuestro inicio en el segundo período, por lo que hice pronto dos cambios, con lo que tuvimos más el balón. Con André Silva teníamos el objetivo de ganar. Marcamos el segundo gol y habríamos podido cerrar el juego, pero eso no funcionó", añadió.

Santos se refirió al gol anulado a su jugador Pepe en el primer período, tras una consulta al videoarbitraje (VAR), la primera vez que no es concedido un tanto tras recurrir a la técnica en un gran torneo internacional de naciones.

"El recurso al videoarbitraje es una nueva regla. Si funciona por el bien del fútbol, me parece bien. Al principio, no comprendí muy bien por qué el gol había sido anulado, después me informé, pero había mucha confusión", señaló.

El técnico portugués se quejó del tanto que marcó México en el descuento, a la salida de un córner, que significó el empate final.

"En el gol del 2-2 pasaron cosas poco claras en el área, pero lo acepto". concluyó.