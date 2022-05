Los millones que quiere Bayern Múnich para que Robert Lewandowski se marche del club

Robert Lewandowski es uno de los hombres que más ha sonado en las últimas semanas para reforzar al Barcelona, club que quiere volver a estar en el nivel más alto en el continente europeo.

El delantero polaco, que está al servicio del Bayern Múnich, ya ha manifestado, según reseñan en la prensa del ‘viejo continente’, su intención de no renovar con el conjunto alemán y partir hacia nuevos horizontes. Incluso, desde su lado familiar aseguran que ven con buenos ojos llegar al equipo ‘azulgrana’, que es dirigido por Xavi Hernández.

Relata este martes el diario ‘Mundo Deportivo’ que el Barcelona ya le puso una cifra concreta para hacerse con los servicios del temible artillero de 33 años.

“Barça irá a por él con todo, aunque claro está, con unos límites. Por un lado, porque es un delantero que acaba contrato en junio de 2023 y por otro, porque tiene 33 años. Además, y no es un tema menor, la delicada situación del club no permite hacer grandes egresos de dinero, más bien, todo lo contrario”, dice una aparte que se lee en dicho medio catalán.

Incluso, el mismo portal afirma que esperan “reunirse con el Bayern en los próximos días para negociar por el traspaso”. Agrega que el “objetivo barcelonista es conseguir el fichaje de Lewandowski por unos 30 millones de euros”.

En caso tal de que el conjunto alemán no acepte la oferta, el Barcelona está dispuesto a subir un poco más.

“El club catalán llegaría como máximo hasta los 35 millones, ese es el tope que se ha marcado el Barça y que, de entrada, no piensa traspasar, no sólo porque no tendría más años para amortizar la operación, sino porque su situación económica tampoco le ayuda a forzar más la máquina”, concluye ‘Mundo Deportivo’.

¿Cómo ha sido la temporada del polaco con el Bayern Múnich?

El artillero ha sumado 2.952 minutos en la Bundesliga y ha marcado 35 goles, mientras que en la Champions League jugó 876 minutos y anotó 13 dianas.