Los que estén interesados en Mbappé, a 'meterse la mano al dril': PSG pedirá 200 millones de euros

El PSG ya le puso precio a Kylian Mbappé : 200 millones de euros. Eso es lo que aseguró el diario francés 'Le Parisien', el cual tiene una gran relación con el equipo de la ciudad de la Torre Eiffel.

En Galatasaray tienen ‘entre ceja y ceja’ a Yairo Moreno: lo buscan para ser el lateral izquierdo

Últimamente, ha trascendido que hay un gran interés del Real Madrid por fichar al joven delantero de 22 años, quien aún no ha firmado su renovación con el equipo francés.

Sin embargo, a parte de la transferencia que no será de menos de 200 millones, quien quiera contar con los servicios del francés, tendrá que bajarse de un sueldo de 30 millones netos al año.

Con el panorama económico actual no son muchos los equipos que pueden hacer el esfuerzo de comprar al jugador, no obstante, el Real Madrid no es el único interesado, a este se suman: Liverpool , Manchester City y Juventus .

Felipe Román pisó Argentina: hará exámenes médicos y firmará con Boca Juniors