Los rivales le tienen respeto: “Hay pocos jugadores como Eden Hazard, tiene talento”

El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, cuyo equipo se enfrentará a Bélgica el 12 de junio en San Petersburgo, está convencido de que el madridista Eden Hazard llegará en buenas condiciones a la Eurocopa y lo puso al mismo nivel que el líder de los "Diablos Rojos", Kevin De Bruyne.

"Hay pocos jugadores como Hazard. Para empezar, es un jugador de talento y, además, entiende la responsabilidad de una Eurocopa", dijo Chechésov a Efe durante una entrevista en la sede de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR).

HAZARD Y DE BRUYNE, AL MISMO NIVEL

Cherchésov considera que no se puede juzgar a Hazard por el nivel que demostró al final de la temporada en la liga española y la "Champions".

"Hay que ser objetivo. Si miramos su talento, Hazard y De Bruyne están al mismo nivel. Pero si De Bruyne, después de la lesión jugó mucho y ya se encontró a sí mismo, Hazard aún está recuperando la forma", señaló.

Cherchésov subrayó que "un jugador de ese nivel puede jugar 20 minutos y aportar. O no jugar a su nivel los 90 minutos, pero ayudar en algunos momentos".

Recordó que, además de los partidos con el equipo blanco, los entrenamientos con su selección y los partidos amistosos, Hazard cuenta con un "magnífico entrenador".

"Seguro que Roberto (Martínez) sabrá lo que hay que hacer para que uno de sus líderes llegue en buena forma en el momento indicado", subrayó.

UN GRAN TRABAJO DE ROBERTO MARTÍNEZ

"Estamos en contacto. Roberto está haciendo un trabajo fantástico. No es casualidad que estén en la primera posición (del ránking de la FIFA)", desveló.

Consideró una evidencia que el entrenador español cuenta con "fantásticos jugadores" en cada posición, desde la portería hasta la delantera, pero advirtió de que conjuntar a todos no es tarea fácil.

"Cuando dicen que cómo no serlo (número uno del ránking) con esos jugadores, No, es algo difícil. También hay que sabe manejar a esos jugadores. Y él lo está haciendo de manera fantástica", insistió.

Con Roberto Martínez al timón, los belgas alcanzaron las semifinales en el Mundial de Rusia 2018, donde cayeron por la mínima ante la campeona, Francia.

DIABLOS ROJOS, UNO DE LOS FAVORITOS

"A ese nivel, todo lo decide un día. Que seas el mejor no significa que vayas a ganar. Sobre el papel, (Bélgica) tiene jugadores del más alto nivel en cada puesto. Otra cosa es que hay otras selecciones que también han mejorado", opinó.

Mencionó a la actual campeona mundial (Francia), a la "siempre favorita" Alemania y a la muy mejorada Italia, que ha hecho una gran fase de clasificación.

"Bélgica es uno de los candidatos. Son los primeros en el mundo ya el segundo o tercer año consecutivo. Lo que está claro es que nadie será campeona de Europa por casualidad", aseguró.

Cherchésov, que disputó como portero de la selección rusa las Eurocopas de 1992 y 1996, considera que, "en algunos casos, sí es más difícil que un Mundial".

"La Euro es un torneo complicado. Nos guste o no, en el Mundial hay más equipos. Hay equipos que no puedo decir que sean accesibles, pero no son de alto nivel", apuntó.

PARTIDO A PARTIDO, SIN NOSTALGIA DEL MUNDIAL

En cuanto a la selección rusa, admitió que "vive cambios", ya que, prácticamente, "el 50 por ciento del equipo cambió con respecto al Mundial", donde alcanzó los cuartos de final eliminando en octavos a España en la tanda de penaltis.

"Las diferencias son evidentes, ya que algunos jugadores no estarán", dijo y mencionó a futbolistas como Akinféev, Ignashévich o Samédov, retirados de la selección.

Eso sí, confirmó que el líder y el capitán sigue siendo el mismo, Artiom Dzyuba, delantero del campeón de liga (Zenit) y máximo goleador del campeonato ruso.

Alabó el juego de Alexandr Golovin en el Mónaco, donde se ha ganado la titularidad después de la lesión y es capaz de jugar en varias posiciones.

En cuanto a Alexéi Miranchuk, que fichó por el Atalanta, lamentó que no juegue más, pero cree que acertó al emigrar a una liga como la italiana.

"Los belgas son los primeros del mundo (...) Los daneses también están entre los diez mejores equipos del mundo. Los finlandeses están progresando (...) Así que no es un grupo fácil. Son rivales interesantes", aseveró.