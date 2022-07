¡Los rivales se burlaron! El 'blooper' de un jugador del Chelsea, en la tanda de penaltis

Chelsea y Charlotte no pasaron del empate, en un amistoso internacional que se jugó en Estados Unidos, que tuvo que definirse en una particular tanda de penaltis, tras un 1-1 en el tiempo regular, en el que los 'blues' no pudieron mantener la ventaja conseguida, tras el gol de Christian Pulisic en la primera mitad del encuentro.

El club de Londres decepcionó en su presentación en suelo norteamericano, siendo uno de los equipos que no pudo lograr la victoria en su debut de la pretemporada, en un partido donde el penal errado por Conor Gallagher en la tanda de penaltis, dio de qué hablar.

Gallagher es una de las grandes promesas en esta nueva temporada y Thomas Tuchel decidió probar al joven centrocampista en un partido de fogueo, que hace parte de la gira que hace Chelsea en Estados Unidos.

El jugador de 22 años, viene de realizar una gran campaña con el Crystal Palace, en la que anotó 8 goles y repartió cinco asistencias, en 39 presentaciones que tuvo con el club, por lo que buscará hacerse con un hueco en el once titular del conjunto londinense.

Sin embargo, su soñado debut con el conjunto 'blue', se definió en un episodio desastroso, que llamó la atención de los aficionados, que no fueron muy amables tras el insólito penal que falló en la tanda decisiva, que no tardó en hacerse viral.

Se sintió sin ganas el penal ejecutado por Conor Gallagher en el #Chelsea. 😵😵pic.twitter.com/ZVg6FlCiYC — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) July 21, 2022

Conor Gallagher fue el encargado de ejecutar el tercer penalti de la tanda y en un intento de picar el balón, el tiro salió bastante flojo, por lo que el arquero de Charlotte, no tuvo que esforzarse para realizar una atajada, en lo que fue un 'blooper' por parte del joven futbolista inglés, que fue el único jugador del Chelsea en fallar su ejecución.

Además, los rivales no dudaron en burlarse del jugador tras el fatídico penalti, que se lamentó ante la sonrisa del portero, que causó diversas reacciones en redes sociales.