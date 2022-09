Los secretos del jugador de Honduras que casi se va hasta al baño persiguiendo a Lionel Messi

Con una gran actuación de su capitán Lionel Messi, la selección argentina goleó este viernes a Honduras 3-0 en un amistoso de preparación para el Mundial de Catar-2022 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida).

El equipo 'albiceleste' dominó el encuentro de principio a fin al ritmo que marcó Messi, y sumó su 34º partido invicto rumbo a Catar, donde será uno de los favoritos a levantar el trofeo.

Publicidad

Con ese panorama, los hondureños fue poco lo que pudieron hacer para controlar las jugadas, movimientos y genialidades del estelar hombre del registro del PSG, de Francia.

Y en ese sentido, en las horas posteriores al partido internacional de fogueo, se conocieron algunos secretos de Héctor Castellanos, quien fue el elegido para tratar de contener a Lionel Messi. Sin embargo, no lo consiguió y terminó sucumbiendo.

“Soy una persona bendecida, fue un orgullo para mi marcar al mejor del mundo. Cosas del fútbol que gracias a Dios me permitió vivir. De Honduras para el mundo”, publicó el volante en su cuenta de Instagram, con visible emoción, más allá del resultado registrado en tierras estadounidenses.

Publicidad

El relato de Castellanos siguió y así reveló que “siendo honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranquilo: ‘¿Verdad que me vas a seguir todo el partido?’. Le respondí con un ‘la verdad que sí, crack’; él se sonrío. No me dijo más, de allí de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado, pero no me dijo ninguna grosería”.

Tras el compromiso, el jugador del Motagua se llevó un recuerdo del dueño de la camiseta número '10' de Argentina. “Hicimos contacto visual y justo le iba a hacer señas para intercambiar, él se acordó y se la señaló ya que antes me había dicho que sí. Se la pedí en el momento en que me preguntó si lo iba a marcar todo el partido”, contó.

Publicidad

Para Héctor Castellanos el tema de enfrentar a Argentina y de tener al frente a jugadores de la calidad de 'la Pulga' motivó una preparación durante toda la semana previa al compromiso. Así, además de sus vivencias, el futbolista de los 'catrachos' se refirió a la forma en la que se realizaron algunos entrenamientos.

“Me pusieron un jugador de características muy buenas en el manejo de pelota, era Jhow Benavídez, a quien le mostraron vídeos de los movimientos de 'Leo', mientras que a mi me enseñaron cómo un jugador lo marcó en un partido que jugó ante el Girona cuando él estaba en el Barcelona”, dijo.

Sin embargo, aunque se tomaron previsiones, nuevamente Lionel Messi se convirtió en el guía del seleccionado que dirige Lionel Scaloni y que sueña con tener una gran participación en el Mundial de 2022, que se jugará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre próximos.

Tal y como ha sucedido en muchas oportunidades, los rivales están pendientes de lo que haga Messi y no faltan las muestras de aprecio y admiración, en la máxima expresión.