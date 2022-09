Los siete negocios de futbolistas de los que están pendientes en las oficinas del Barcelona

Pierre-Emerick Aubameyang , Marcos Alonso, Martin Braithwaite, Sergiño Dest, Héctor Bellerín, Miralem Pjanic y Ez Abde son los protagonistas del mercado barcelonista en un día frenético en las oficinas del Barcelona .

Así están las diferentes operaciones abiertas

- Aubameyang al Chelsea

El delantero gabonés tiene un pie y medio en el Chelsea, en una operación que se ha ido cocinando desde hace unas cuantas semanas. Todo apunta a que el nueve, que llegó al Barcelona procedente del Arsenal y a coste cero, recalará en el equipo de Stamford Bridge. Diferentes medios hablan de un traspaso cifrado en 15 millones de euros además de Marcos Alonso.

- Marcos Alonso en la operación Aubameyang.

Hasta que no se cierre esa primera operación y al estar ligada a la misma, el Barcelona no podría anunciar la llegada de Marcos Alonso. El lateral zurdo será un buen recurso y apoyará a Alejandro Balde y a Jordi Alba. En un principio tenía que venir junto con César Azpilicueta, pero el capitán del Chelsea, no pudo rescindir su compromiso.

- Martin Braithwaite, destino Espanyol

El danés era uno de los componentes de la lista de descartes de Xavi Hernández, pero no se acababa de llegar a un acuerdo. Esta mañana, el danés ha pasado revisión médica con el Espanyol, pero está pendiente la rescisión del compromiso. El Barcelona podría abonar unos 2,5 millones de euros.

- Sergiño Dest, una cesión al Milan

Sin protagonismo, el joven Dest ha tenido que hacer las maletas y poner rumbo a Milan, para jugar como cedido en el Milan, campeon del 'Scudetto'. El jugador ya está en la capital lombarda para pasar la revisión médica. La operación sería en forma de cesión de una temporada y una opción de compra no obligatoria de 20 millones de euros.

- Héctor Bellerín, libre

El canterano del Barcelona sería el sustituto de Dest en el lateral diestro. Bellerín acabará su relación con el Arsenal y recalará libre en el Barcelona.

- Miralem Pjanic, en el aire

El bosnio, que comparte representante con Marcos Alonso, podría salir del Barcelona. Xavi Hernández cuenta con él, pero no se descarta una salida, como apuntan diferentes fuentes.

- Ez Abde, Pamplona como destino más probable

La joven promesa Ez Abde jugaría como cedido en Osasuna, ya que no tiene sitio en el actual equipo barcelonista. La apuesta de futuro es tal que antes, el habilidoso extremo firmaría su renovación con el Barcelona hasta junio de 2026.