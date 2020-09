Louis van Gaal 'le baja los humos' a Memphis Depay: “No es Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo”

Memphis Depay ha sido acercado al Barcelona en los últimos días, todo indica que el mismo Ronald Koeman lo habría solicitado. Louis van Gaal dirigió al jugador en el Manchester United hace unas temporadas, por lo que lo conoce muy bien.

Miralem Pjanic: “No puedo esperar a conocer a mis compañeros del Barcelona”

“Siempre hay un punto de interrogantes. Depay es un jugador interesante, sobre todo cuando puede jugar libre. Pero hay que tener en cuenta que deberá adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo equipo. Y el primer año siempre es complicado. Mira lo que ha pasado con De Ligt o De Jong”, indicó a ‘Tuttomercatoweb’.

Ahora bien, el entrenador neerlandés aclaró que Memphis es un gran jugador, pero no lo ve al nivel de los dos mejores jugadores del mundo.

“Tiene talento, pero no hay que olvidar que no es ni Messi, ni Cristiano Ronaldo”, afirmó el ex entrenador del Barcelona.

En su mejor momento: Ansu Fati se lesionó la cadera durante el entrenamiento del Barcelona

La llegada de Memphis Depay al Barcelona de Ronald Koeman se oficializaría en los próximos días. Se espera que el entrenador del equipo ‘culé’ pueda terminar de conformar su equipo para la temporada 2020/2021.