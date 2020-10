Luis Amaranto Perea: “Todo me gustó hoy, fuimos inteligentes y este es el camino”

Luego de su eliminación en Copa Libertadores , Junior inició su camino en la Sudamericana , y empezó ganando. Este jueves, en Uruguay derrotó 0-1 a Plaza Colonia, por la ida de la segunda ronda de la competición.

Un buen juego, con varias aproximaciones y dominando fue el que planteó el elenco atlanticense en tierras ‘charrúas’.

Copa Sudamericana: Teófilo Gutiérrez, en la agonía, le dio triunfo 0-1 a Junior sobre Plaza Colonia

“Era importante hacer un partido serio, con buenas sensaciones con la pelota y generando ocasiones de gol. Somos justos ganadores y el responsable de que no hayamos hecho más goles fue el arquero de ellos”, fueron las apreciaciones de Luis Amaranto Perea .

Continuó entregando detalles de lo sucedido en el estadio Alberto Suppici, “creo que ha sido de los partidos donde más generamos. Este es el camino, hay que seguir manejando estas intensidades. Fuimos inteligentes”.

Preparó el partido ‘como una final’ y así lo expresó: “sin duda sirve de envión anímico. Habíamos preparado el equipo mentalmente para encarar un partido muy difícil. No es un equipo fácil, siempre genera peligro.

También entregó palabras de optimismo de cara al futuro “todo me gustó de hoy. Después del partido de Liga hemos reflexionado, había que dar un plus. Ayer vi a los jugadores con una gran actitud en el entrenamiento y hoy lo demostraron. Nos soltamos a jugar y antes no se había dado.

El juego de vuelta de los ‘curramberos’ se disputará el próximo jueves 5 de noviembre, en el estadio Metropolitano, desde las 7:30 p.m.