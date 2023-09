Luis De la Fuente sobre el regreso de Sergio Ramos a la 'Roja': "De aquí a octubre no sé qué pasará"

Luis de la Fuente, seleccionador español, esquivó la reconsideración de la postura de Sergio Ramos con la selección, tras lanzar en febrero un comunicado en el que daba por cerrada su exitosa etapa, y tras asegurar que ante Georgia y Chipre están "los mejores", no cerró las puertas y dijo que "hasta octubre", fecha de la próxima convocatoria, no sabe lo "que pasará".

Sergio Ramos dejó una frase en su presentación como nuevo jugador del Sevilla que se trasladó a De la Fuente. "Tomé una decisión en su día, pero si las circunstancias se dan quién sabe. ¿Por qué no?", aseguró el camero reculando del comunicado de despedida que lanzó tras una videollamada en la que el nuevo seleccionador le comunicó que no entraba en sus planes.

Recordemos que el pasado mes de febrero, el histórico defensor español y capitán de 'la roja' por seis años, publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida del combinado nacional tras la escogencia de Luis De la Fuente como seleccionador absoluto. En este, Ramos señaló lo siguiente: "Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja..."

"Pienso en que Georgia y en que tenemos aquí a los mejores jugadores que pueden estar. Confío plenamente en mis jugadores, cada día que entreno con ellos me hacen sentirme más feliz y orgulloso de dirigirlos. Mañana vamos a tener un comportamiento que toda España se va a sentir tan orgullosa como yo", respondió en primera instancia De la Fuente cuando fue preguntado por Ramos.

Tras su defensa a sus jugadores, en la segunda ocasión en la que se le trasladó el nombre del antiguo capitán de la selección española, De la Fuente no cerró la puerta.

"Trato de traer a los mejores jugadores en cada momento. Aquí están los que creo que están para afrontar estos dos partidos. Hasta octubre no sé que pasará", manifestó.