Luis 'el Pistolero' Suárez dio en el blanco: "del fútbol no me va a sacar nadie, eso lo decido yo"

Va de frente y no se guarda nada. Así es Luis 'el Pistolero' Suárez, quien es figura actual del Atlético de Madrid y que recordó en una entrevista con 'Espn' que es un luchador, que no tira con facilidad la toalla y hasta se refirió a un episodio con Martín Lasarte, técnico que pasó por Colombia con Millonarios y que recientemente fue nombrado como timonel de la Selección Chile.

Acá los apartes más relevantes de la última entrevista de Suárez:

*Su carácter

"Soy un jugador que siempre me caractericé por ser un cabeza dura. Cuando intento dos, tres veces y no me sale, no soy de esos jugadores que baja la cabeza o va a desaparecer. Voy a seguir intentando porque es mi forma de ser desde chico. El entrenador que tuve como Martín Lasarte, cuando me criticaban con 18 años, decía 'no miren los goles que está errando el chiquilín. Miren que a la tercera o cuarta el sigue insistiendo y sigue insistiendo y eso es algo que lo va a hacer llegar lejos".

*Su presente

"La verdad es que no esperaba este momento que estoy viviendo en el Atlético de Madrid. Pero más allá de eso, estoy disfrutando muchísimo y agradecido porque tanto el cuerpo técnico como mis compañeros creen en mí, confían y eso lo intento pagar con goles o lo que sea".

*El retiro

"Espero seguir los años que sean compitiendo al máximo en el fútbol del más alto nivel, eso es lo que quiero y lo que pienso. Hasta que sea consciente que hasta ahí llegó, así lo voy a hacer. Pero no me va a sacar nadie, eso es algo que lo voy a decidir yo".