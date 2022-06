Luis Enrique: “El resultado no era justo cuando Republica Checa iba ganando”

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aceptó "la responsabilidad" de la crítica tras un mal partido en Praga y el empate en el último instante frente la República Checa (2-2), y aseguró que "el ruido es lo más bonito en el mundo del fútbol"

Admitió el seleccionador que a sus jugadores les faltó "claridad", que no hicieron un buen partido, pero no aceptó la crítica individualizada a ninguno de sus defensas, repartiendo responsabilidades entre todos.

"El ruido es lo más bonito en el mundo del fútbol. Estamos vivos, que haya movimiento. Sé a lo que juego, sé donde estoy, es un cargo de responsabilidad y la acepto. Hay cosas a mejorar. El resultado no era justo y hemos empatado en el último minuto para evitar que el rival se vaya en la clasificación", dijo en rueda de prensa.

"El partido ha sido complicado desde la primera jugada, no hemos estado cómodos. Hemos tenido más aproximaciones pero nos ha costado superar a un rival tan replegado, agresivo y fuerte físicamente. Hemos estado poco fluidos y ha significado complicaciones", analizó.

No entró Luis Enrique a valorar errores individuales que costaron goles de Dani Carvajal y Eric García. Su análisis del aspecto defensivo de la selección fue en todo el bloque, comenzando desde el delantero centro y acabando en el portero.

"La defensa no me genera dudas porque cuando hay desajustes implica que es desde el nueve, los extremos, los interiores hasta el portero. Hay que controlarlo entre todos porque implica estar más atentos. Y la responsabilidad es mía porque actitud la tienen pero hoy no era el día", afirmó.

"Necesitas el desborde que no hemos tenido, fluidez con balón y no hemos estado precisos. La segunda parte hemos mejorado con retoques en los cambios, hemos tenido dos palos y el empate es justo. Lo bueno es que el rival no suma tres puntos que habrían sido determinantes, pero dudas ninguna. Recuerdo que ningún equipo ha repetido en 'final four', va a ser complicado y va a estar justo hasta la última jornada", auguró.

Gavi se convirtió en el goleador más joven de la historia de la selección, una situación que no sorprende a Luis Enrique. "Conozco a Gavi de hace muchos años. Veo vídeos suyos desde hace cinco años y lo que sorprende es que sea capaz de hacer esto con 17 años. Hoy, si había uno convencido en el campo era él. Esa convicción es impagable. Todos destacan su raza y lo que hace sin balón, pero lo que hace con balón es mucho mejor".

Reconoció Luis Enrique que el rival, la República Checa, fue "menos valiente de lo que esperaba", ya que a Suiza la "presionaron arriba" y ante España se encerró. "Han sido muy agresivos y fuertes, cerrando bien espacios. No hemos estado inspirados".

"Hemos tenido desajustes en la presión que han generado que nos llegaran de segunda línea entrando a nuestra espalda. Hemos tenido dificultades. Nos ha faltado claridad en la primera parte, salvo en el gol de Gavi, y en la segunda tiramos dos palos pero nos ha costado muchísimo. No recuerdo un equipo que nos haya defendido de manera tan agresiva", aseguró.

Por último, dedicó buenas palabras a los minutos que dejó Marco Asensio en su regreso, con asistencia de gol y un tiro al palo. "Marco ha entrado muy bien, le pregunté si le apetecía sacar la salsa y me gusta verle con convicción. Si se contagia lo de Gavi sería maravilloso".