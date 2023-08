Luis Enrique está ansioso con Ousmane Dembélé: "Desgraciadamente todavía no es jugador del PSG"

El Paris Saint-Germain no podrá contar con Ousmane Dembelé en su estreno liguero de mañana sábado ante el Lorient porque "desgraciadamente" aún no es jugador del club, dijo este viernes el entrenador, Luis Enrique.

"A día de hoy no es jugador del PSG. Todavía hay algún fleco, no sé exactamente en qué apartado, pero no estará mañana. Todavía no es jugador del PSG al 100 por cien, al 99 sí. Pero al 100 no, desgraciadamente", explicó el técnico en su rueda de prensa previa al estreno en liga mañana del club ante el Lorient.

Recordemos que Ousmane Dembelé completó satisfactoriamente su reconocimiento médico previo a su posible firma con el club parisino, mientras que el brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti entrenaron con el primer equipo a pesar de que el técnico Luis Enrique no cuenta con ellos en sus planes.

El jugador francés, campeón del mundo con su selección en 2018, viajó definitivamente esta semana procedente del Barcelona, con el que ha jugado las últimas seis temporadas.

El reconocimiento médico al que se sometió Ousmane Dembelé arrojó resultados positivos, según lo informado por RMC Sport. Se espera que el jugador de 26 años, que llega procedente del FC Barcelona, firme su contrato con el PSG el viernes. Se espera que este contrato tenga una duración de cinco años. Para que esta operación sea posible, el PSG habría abonado la cláusula de rescisión de 50 millones de euros que figuraba en el contrato de Dembelé con el Barcelona.

La prensa deportiva francesa coincide en que Dembelé y el PSG firmarán un contrato por las próximas cinco temporadas a razón de unos veinte millones de euros anuales.