Luis Fernando Suárez y Costa Rica ya conocen a sus rivales en la Copa de Oro

México vs Honduras, Costa Rica vs Panamá y Estados Unidos vs Jamaica son algunos de los platos fuertes que deparó este viernes el sorteo de la Copa Oro de la Concacaf, que se celebrará del 16 de junio al 16 de julio en Estados Unidos y Canadá.

El sorteo tuvo lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles (EE.UU.), el recinto en el que se disputará la final de la Copa Oro 2023, que albergó en 2022 el Super Bowl y en donde juegan habitualmente sus partidos de la NFL Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

El sorteo de la Copa Oro partía con cuatro cabezas de serie: EE.UU., México, Costa Rica y Canadá.

Estados Unidos, vigente campeón del torneo tras derrotar en la final de la edición de 2021 a México, se verá las caras en el grupo A con Jamaica, Nicaragua y un equipo de las rondas preliminares.

Por su parte, México, como cabeza de serie del grupo B, jugará contra Haití, Honduras y Qatar (invitado de la Concacaf).

En el grupo C, Costa Rica tendrá como rivales a Panamá, El Salvador y una selección de las rondas preliminares.

Por último, Canadá partirá como rival a batir en un grupo D que también incluye a Guatemala, Cuba y un combinado de las rondas preliminares.

La fase de grupos de la Copa Oro comenzará el 24 de junio, pero desde el 16 se celebrarán las rondas preliminares entre 12 equipos que lucharán por los últimos tres puestos del torneo .

La Concacaf también sorteó este viernes los primeros emparejamientos de esas rondas preliminares: Trinidad y Tobago-Guadalupe, Martinica-Santa Lucía, Curazao-San Cristóbal y Nieves, Guayana Francesa-San Martín, Surinam-Puerto Rico y Guyana-Granada.

Los seis vencedores de esos partidos se medirán en una segunda ronda preliminar de la que saldrán los últimos tres combinados nacionales para la fase de grupos.

La Copa Oro 2023 contará con 15 estadios, entre los que figuran el AT&T Stadium de Arlington, el Bank of America Stadium de Charlotte, el Soldier Field de Chicago, el TQL Stadium de Cincinnati, el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el State Farm Stadium de Glendale, el Red Bull Arena de Harrison, y el NRG Stadium y el Shell Energy Stadium (ambos en Houston).

Junto al SoFi Stadium, completan la lista de estadios del torneo el Allegiant Stadium de Las Vegas, el Snapdragon Stadium de San Diego, el Levi's Stadium de Santa Clara, el CITYPARK de San Luis y el BMO Field de Toronto (el único de la lista en terreno canadiense).