Luis Quiñones jugará contra Monterrey en el 'clásico regio', en la jornada 11 de la Liga MX

El colombiano Luis Quiñones, de los Tigres UANL, retará este sábado al costarricense Joel Campbell, de los Rayados de Monterrey, en el llamado 'clásico regio', en el partido más atractivo de la undécima jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

Tanto Quiñones como Campbell pasan por un dulce momento en el torneo. El colombiano marcó su primer gol y repartió su cuarta asistencia del certamen el sábado pasado para liderar la goleada de su equipo por 0-3 sobre el León.

Campbell anotó el martes su tercer gol del Clausura en la victoria del Monterrey por 3-0 ante el Juárez FC. El costarricense ha convertido sus dianas en los últimos tres duelos de los Rayados, que significaron los primeros del entrenador Víctor Manuel Vucetich, quien sustituyó al despedido Javier Aguirre.

Con estos argumentos, estos jugadores latinos levantan la mano para ser cada uno de su lado el factor que desequilibre la balanza en el partido que enfrentará a los dos equipos de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, al norte de México, que protagonizan una de las mayores rivalidades en México.

Los Tigres llegan al duelo en el tercer lugar de la clasificación, a tres de superar al líder Pachuca, y los Rayados con una racha de tres victorias en fila que le han permitido escalar al sexto puesto.

La undécima jornada comenzará el jueves con la visita del San Luis al Querétaro. El viernes, el Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón confía en recuperar el liderato al recibir al Santos Laguna.

El sábado, los Pumas UNAM serán anfitriones del Necaxa y el líder Pachuca del estratega uruguayo Guillermo Almada del Cruz Azul del técnico peruano Juan Reynoso.

Los duelos finalizarán el domingo con cuatro encuentros, el América recibirá al Toluca, el campeón Atlas al Guadalajara, en el 'clásico tapatío', el Mazatlán FC al León y el Tijuana al Juárez FC.

Undécima jornada del Clausura mexicano:

Jueves 17 de marzo:

Querétaro vs San Luis, 10:05 p.m.

Viernes 18 de marzo:

Puebla vs Santos Laguna, 10:00 p.m.

Sábado 19 de marzo:

Pumas UNAM vs Necaxa, 6:00 p.m.

Tigres UANL vs Monterrey, 8:00 p.m.

Pachuca vs Cruz Azul, 10:00 p.m.

Domingo 20 de marzo:

América vs Toluca, 6:00 p.m.

Atlas vs Guadalajara, 8:00 p.m.

Mazatlán FC vs León, 10:00 p.m.

Tijuana vs Juárez FC, 10:06 p.m.