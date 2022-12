Luis Suárez a Bartomeu: "Ninguno me felicitó, pero estuve a punto de mandarle una fotito"

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid , Luis Suárez, campeón de La Liga Santander 2021-22 tras la victoria contra el Real Valladolid (1-2) en la que hizo el segundo gol, ha sido el protagonista de las últimas horas.

En primera instancia, sus lágrimas en el terreno de juego arrugaron los corazones de millones. Después, en entrevista con los medios, recordó que le "menospreciaron" en su salida del Barcelona y que el Atlético "le abrió las puertas".

Dichas declaraciones han hecho eco, pero no han sido las únicas. En las últimas horas, 'Lucho' pasó por los micrófonos del programa 'El Partidazo' de Cope, donde también envió un mensaje a los directivos que lo sacaron del Barça.

"Que el presidente Bartomeu dijese todo lo que dijo en la prensa en lugar de llamarme a mí... Que vengan y me lo expliquen, o que el entrenador me diga que no cuenta conmigo. Pero yo a Koeman le entendí 'me dijeron que te dijera'. Tanta personalidad no tenía", reveló el delantero.

Y continuó. Suárez sacó todos los trapitos al sol y no se guardó absolutamente nada. De hecho, dijo lo que estuvo a punto de hacer después de haberse coronado campeón con los 'colchoneros', donde continuará para la próxima temporada.

"En el momento que querían que se quedase 'Leo', me llamaban para que le convenciese y ¿por qué no me llamaron a mí en el momento de querer que me fuese? Ninguno de los directivos de ese momento felicitó, pero estuve a punto de mandar una fotito", sentenció.