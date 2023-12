Luis Suárez: "antes del partido me inyecto, si no hago eso, no puedo jugar"

Luis Suárez es considerado, por muchos, como uno de los mejores definidores del fútbol mundial, pues en cada actuación, su categoría deleita a todos los fanáticos. Sin embargo, recientemente, se conoció una dura confesión por parte del futbolista charrúa.

Luego de una entrevista al programa '100% Deporte', Luis Suárez confesó que, desde hace tres años, aproximadamente, sufre una molestia física de consideración. "En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía en 2020 cuando estaba en Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna, tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso. No me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me tranca y no la puedo ni doblar.", confesó el deportista uruguayo.

Asimismo, comentó cuál es su 'ritual' para poder estar en condiciones para poder ingresar a los terrenos de juego. "Las noches previas a los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un voltaren, si no hago eso, no puedo jugar", dijo el actual futbolista de Gremio.

En los últimos días, se ha rumoreado que el atacante uruguayo ya tendría todo listo para dejar el fútbol brasileño y mudarse al Inter Miami. Sin embargo, aún ninguna de las dos partes ha confirmado nada y su posible llegada sigue siendo toda una incógnita para los fanáticos.

Publicidad

No obstante, varios creen que su arribo a tierra estadounidenses estaría ligado con su deseo de compartir por última vez en canchas con su amigo íntimo Lionel Messi, con quien ya tuvo la oportunidad de jugar en el Barcelona y donde, junto a Neymar, lograron importantes títulos deportivos como la Champions League en 2015.

Luis Suárez y Lionel Messi con el Barcelona. AFP

¿Qué es lo último que se sabe de la salida del uruguayo?

Tras anotar en la victoria de Gremio 1-0 contra Vasco Da Gama, por el Brasileirao, el pasado fin de semana, mucho se ha comentado que ese fue el último partido de Luis Suárez con el 'tricolor gaúcho', puesto que en las imágenes que están circulando en las redes sociales se le vio visiblemente emocionado y haciendo actos de agradecimiento a la hinchada que lo supo recibir de la mejor manera.

GRACIAS, @LuisSuarez9 🥹🇪🇪 Um capítulo lindo de nossa história foi escrito por ti. O 4º maior artilheiro em atividade do mundo deixou a sua marca 27 vezes com nosso manto. Onde estiver, serás para sempre IMORTAL! 💙 pic.twitter.com/gtcy7aLshE — Grêmio FBPA (@Gremio) December 4, 2023

Publicidad

Por el momento, queda por esperar cuál será el futuro del atacante sudamericano y si en los próximos días revelará cual será el siguiente destino de su carrera deportiva.