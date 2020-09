Luis Suárez: "De San Lorenzo no me llegó nada, una lástima"

Luis Suárez dijo este viernes, en la conferencia de prensa en la que se despidió del Barcelona tras seis años en el club, que no recibió ningún llamado de San Lorenzo, de Argentina.

"De San Lorenzo no me llegó nada, lo vi en su momento cuando se dijo todo, pero a mí expresamente no me llegó nada… una lástima", aseguró Suárez, esbozando una sonrisa.

Luis Suárez no aguantó las lágrimas en su despedida: "Se va un ser humano que tiene sentimientos"

La pregunta surgió porque en algún momento el uruguayo reconoció que era seguidor del ‘cuervo’ y cuando era niño admiraba al atacante argentino Bernardo Romeo.

Suárez, de 33 años, seguirá su carrera en Atlético Madrid, luego de que el entrenador Ronald Koeman le dijera que no lo tendría en cuenta en el equipo.