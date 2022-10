Luis Suárez: "Nunca vi a Lionel Messi llorar como lo vi en el Barcelona"

Este viernes Luis Suárez sorprendió a muchos con unas declaraciones que realizó en una entrevista concedida a 'Star +', en un programa especial que se está haciendo dedicado al Mundial de Qatar 2022. El delantero uruguayo se refirió a su paso por el Barcelona , su presente y su deseo en la nueva edición de la Copa del Mundo.

En una de las intervenciones que más llamó la atención habló sobre la crisis que vivió en el conjunto catalán, junto a su gran amigo, Lionel Messi. "Lo pasamos mal, Leo sufrió muchísimo, nunca había visto a Messi llorar como lo vi llorar en el Barcelona, le dolió. Siempre me quedó esa incertidumbre de por qué fue todo, pero luego por suerte fui feliz en el Atlético de Madrid”, expresó el delantero 'charrúa'.

Y continuó con respecto a su paso por el equipo 'blaugrana', "cuando llegué al Barcelona le dije a Leo que venía a ganar, no a ocupar el lugar de nadie. Él se dio cuenta que lo que yo le decía era con sinceridad, y fue creciendo la relación. Lo que te deja contento de esa etapa fue la felicidad que teníamos los tres (Messi, Neymar y Suárez) por algún gol que hiciera alguno de los otros dos, y la humildad que había a la hora de compartir las cosas".

Por la misma línea se refirió a la solidaridad de Messi y Neymar quienes lo llevaron a ganarse el premio al máximo artillero de Europa, "me hicieron ganar una Bota de Oro, Leo me dejaba patear penales para que yo ganara el premio, o por ejemplo ambos llegaban al arco a definir y relojeaban dónde venía yo. Eso lo valoro muchísimo. No había ego de ninguno, los tres estábamos contentos y felices, y el resto del equipo corría por nosotros porque se daba cuenta de eso".

Por otro lado, agregó con respecto a sus últimos días en Barcelona, "yo iba, me presentaba a entrenar y me mandaban a entrenar aparte, sufría mucho y llegaba a casa y lloraba por cómo me habían tratado. Me dolía, también era un mensaje de que querían dejar a Leo solo, separarlo. Nosotros no teníamos nada que ver, era un quilombo del club”.

Ya con respecto al Mundial de Qatar 2022 esto dijo, "esperemos poder estar hablando de que lleguen Argentina y Uruguay a una final para poder disfrutar, sería lindo para Sudamérica”.

Y concluyó con su presente tras volver al equipo donde inició su exitosa carrera como futbolista, "estoy muy feliz y disfrutando, cada paso que uno da es difícil. Cuando decidí volver a Uruguay le dije al presidente del club José Fuentes que yo asumía la responsabilidad de venir a Nacional. Era un paso para que el fútbol uruguayo crezca".