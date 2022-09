Luis Suárez se rencontrará con un 'viejo amigo' en el River Plate vs. Nacional, en fútbol uruguayo

Compañeros desde pequeños, integrantes de una dupla de ataque campeona y colegas durante muchos años en España, Luis Suárez y Gonzalo 'Chory' Castro se reencontrarán este fin de semana en el gran duelo que tendrá la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo: River Plate- Nacional .

Líderes del mencionado certamen con 21 puntos cada uno, estos equipos ganaron siete de sus ocho partidos, se despegaron de sus rivales y todo hace indicar que serán los que van a luchar por el título hasta el final.

Y como si esto fuera poco, el encuentro que se jugará este sábado en el estadio Federico Omar Saroldi de Montevideo tendrá otro condimento: volverá a juntar en una cancha a Suárez y a Castro.

Ambos canteranos del Nacional, los atacantes compartieron plantilla en la primera del 'tricolor' en 2005 y 2006, año en que el 'Pistolero' partió a Europa para jugar en el neerlandés Groningen.

En esos dos años, Suárez y el 'Chory' conquistaron el campeonato uruguayo en dos oportunidades.

Mucho tiempo después y aunque no volvieron a compartir equipo, el fútbol volvió a acercarlos en La Liga española.

Entre 2014 y 2022, el goleador histórico de la selección uruguaya defendió al Barcelona y al Atlético de Madrid. En esos años, Castro jugó en el Real Sociedad y luego en el Málaga.

Como sucedió allí en tantas oportunidades, nuevamente el balón los pondrá frente a frente en un duelo que catapultará al ganador hacia el título y que el Nacional deberá jugar sin el suspendido Franco Fagúndez, una de sus figuras en esta temporada.

Contrario a esto, River Plate contará con Thiago Borbas, goleador del torneo clausura con 8 goles y de la temporada con 15 anotaciones en 29 juegos.

También el sábado, el Plaza Colonia recibirá al Deportivo Maldonado, mientras que el Rentistas visitará al Montevideo Wanderers.

El domingo en tanto, Cerro Largo jugará frente al Albion y el Peñarol será local frente al Cerrito en un encuentro que los dirigidos por Leonardo Ramos buscarán ganar para prologar su racha.

En la pasada jornada, luego de varios partidos sin sumar de a tres, el Aurinegro venció al Liverpool por 0-1.

El lunes el Boston River recibirá al Danubio y el Liverpool se enfrentará al Montevideo City Torque. Finalmente, el martes la novena etapa se cerrará con el partido Fénix-Defensor Sporting.

Encuentros de la novena jornada del Torneo Clausura:

Plaza Colonia vs. Deportivo Maldonado.

River Plate vs. Nacional

Montevideo Wanderers vs. Rentistas.

Cerro Largo vs. Albion

Peñarol vs. Cerrito.

Boston River vs. Danubio

Montevideo City vs. Torque-Liverpool.

Fénix vs. Defensor Sporting.