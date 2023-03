Luis Suarez y el consejo que omitió Neymar: ‘Ney, Inglaterra es mejor, ¿pero a Francia?'”

Luis Suarez, 'El Pistolero', encontró una casa en Gremio, equipo que le abrió las puertas luego de regresar al club de sus amores, Nacional de Uruguay, y tras su aventura por Europa llegando a ser considerado el mejor '9' del mundo. En Brasil, pudo continuar su carrera y aportar con sus goles a Gremio, goles que ya han sido relevantes para poner al 'tricolor inmortal' como el líder actual del campeonato Gaúcho.

Si bien los goles son un sello personal del ´Pistolero', los más recordados son en Europa, con la camiseta del Liverpool, con la del Barcelona, con la del Atlético de Madrid y hasta empezando su carrera europea con el Ajax. Con todo esto de pretexto, el medio 'Placar' pudo contactar a Luís Suarez para una entrevista en donde recordó aquellos buenos momentos en los que brillaba con la camiseta blaugrana al lado de un temible tridente ofensivo conformado por Lionel Messi y Neymar Jr.

Con tales compañeros, el uruguayo alcanzó un nivel superlativo. Tanto, que lo llegaron a posicionar como el mejor '9' del mundo. Sin embargo, recuerda que para él la partida de Neymar fue un punto importante de manera negativa ya que había sentido que el brasileño se había ido "antes de tiempo" del Barcelona.

La 'MSN' en el Barcelona Foto: AFP

Y es que al parecer, tanto el argentino Lionel Messi, como Luís Suarez ya sabían de antes el deseo de marcharse de Neymar y aprovechando dicha buena relación tanto dentro como fuera de la cancha decidieron hablar con él. “No me gustaba mucho hablar de eso, pero llegó un momento en que ya era una pelota grande, así que fuimos a hablar con Neymar y le dijimos: ‘Ney, si quieres ganarlo todo quédate aquí con nosotros’.“ explicó el charrúa.

Aparte de todo esto, sabían que el deseo de marcharse era muy grande por parte de Neymar, así que ambos trataron de aconsejarlo para que se fuera a otro destino que le beneficiara de la mejor manera al brasileño. “Están todos los entornos que a veces son difíciles de controlar. Nosotros, como amigos, le aconsejamos que se quede, pero es su decisión, la de su familia. Dijimos: ‘Neymar, Inglaterra es mejor. Manchester City, ese fútbol será mejor allí. ¿Pero a Francia?'”, comentaba Suarez.

Neymar en su presentación con el PSG Foto: AFP

Para 'Luchito' no había duda de que si Neymar seguía con el Barcelona se hubiera podido convertir en el mejor jugador del mundo, por lo menos, en una ocasión. Cosa, que era uno de sus objetivos a la hora de marcharse al PSG. “Si Neymar se hubiera quedado en el Barcelona, habría ganado un Balón de Oro seguro. Mi opinión es que si me hubiera quedado, habría ganado”, terminaba explicando Luís.

Los buenos momentos para Luís Suarez junto a la 'MSN' fue algo que le dio un valor agregado a su carrera deportiva y desde que llegó al Barcelona, lo tenía claro “El equipo necesita un 9. Y Neymar y Messi en este caso venían, miraban... Les dije que vendría a ganar, triunfar y conseguir cosas importantes. No me bastó con discutir con Neymar sobre quién tirará los penaltis, ni voy a disputar con Messi tirar las faltas” recuerda de manera jocosa. El entendimiento dentro de la cancha no era pura casualidad. También, compartían como amigos fuera de su horario laboral, recordaba el uruguayo. “Fuera del campo, cuando nos juntábamos a tomar mate, Neymar no tomaba mate, pero cuando Messi y yo estábamos tomando mate y él venía a sentarse, hablábamos de todo tipo de cosas.”,

Los tres pudieron brillar y consiguieron varios títulos juntos, aparte de pasar a ser recordados como uno de los tridentes ofensivos más peligrosos de la historia del fútbol. Tanto distinciones como equipo, como distinciones individuales son las que recuerda el uruguayo como especial para él. “Para nosotros Messi era el mejor del mundo y para mí Neymar era el segundo mejor, pero me ayudaron a ganar la Bota de Oro. Siempre estaré agradecido. Es una prueba más de que tres estrellas juntas pueden jugar en el mismo equipo con el objetivo de ganar para el equipo, no individualmente. Y creo que eso fue lo que nos hizo mejores y buenos compañeros.”

Luis Suarez, exjugador del Barcelona Foto: AFP

Tanto para Suarez como para Messi, era importante que Neymar se quedara con ellos. Pero, tanto para el tridente, tanto para el club fue un golpe duro. Finalmente, trataron de aceptarlo y apoyarlo en su decisión. “Entendimos que el fútbol francés había crecido mucho también, pero en su momento dijimos que lo mejor era que se quedara con nosotros... Para nosotros era muy importante e iba a ser difícil reemplazar a alguien como él.”.

Finalmente, concluyo con buenos deseos para su compañero brasileño afirmando que muy seguramente jugaría el próximo mundial y dicho mundial, si es que saben hacer bien las cosas, puede ser el título que "merece" Ney. “Si Brasil lo rodea de diez jugadores que corren y trabajan, porque Neymar tendrá 34 años, lo puede hacer perfectamente. Esto es algo que Brasil puede hacer, puede poner a todos los jugadores a trabajar para Neymar si quieren que Brasil y Neymar obtengan una Copa del Mundo. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero hay que trabajar de ahora en adelante.”.