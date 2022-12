Luis Yanes y sus recuerdos en Lille: “Eden Hazard era mi vecino e íbamos juntos al entrenamiento”

Por allá en 2007, luego de brillar en 88 partidos con Santa Fe, Luis Yanes dio el salto al fútbol de Europa y arribó al Lille , de Francia, un equipo “en construcción”, pero que le dejó grandes enseñanzas y anécdotas, como por ejemplo, con Eden Hazard

Luis Yanes: “Junior irá por su partido, pero Santa Fe no regalará nada, estoy convencido de eso”

Publicidad

Y a propósito del título de la Liga que consiguió este equipo francés, dejando atrás al PSG, el exjugador samario habló con GolCaracol.com y opinó de este logro.

Además, recordó los buenos momentos que vivió en el Lille, y de los grandes compañeros que tuvo como Eden Hazard, Adil Rami, Stephan Lichtsteiner, Patrick Kluivert, entre otros. Imperdible historia.

¿Cómo vio lo del título del Lille en Francia, superando al poderoso PSG?

“Excelente, porque yo cuando estuve allá, era un equipo de media tabla y estaba en construcción y estaban creando su propia sede, de ir haciendo hinchas, buscando mejores espacios y vea que en Europa les gusta los procesos, y cuando yo fui estaba el técnico hace como 6 años. Además, había jugadores muy jóvenes, ninguno pasaba de los 23 años, el equipo no tenía estadio, y crecieron, y el presidente invertía mucho en eso de Hollywood, y desde que cogió al equipo crecieron y van viendo los resultados, y hoy por hoy es un gran equipo, con un estadio, todo ha cambiado. Es espectacular, y me alegra mucho”.

Publicidad

¿Qué recuerda de su paso por el Lille?

“En ese tiempo Olympique Lyon llevaba como seis campeonatos seguidos, no le ganaba nadie ahí, estaba Juninho Pernambucano, también Karim Benzema, eran más avanzados y nosotros ganábamos uno y perdíamos dos partidos, éramos un equipo en construcción y no había tanta presión, y tenían hinchas muy familiares. Ya luego creo que ellos crecieron mucho más con la venta de Eden Hazard”.

Publicidad

"Le he dicho a Adrián Ramos que se retire, pero insistirá hasta ganar la Libertadores con América"

Compartió con varios jugadores que luego se convirtieron en estrellas, ¿qué decir de ellos?

“Sí, con Mathieu Debuchy, Adil Rami, Stephan Lichtsteiner, Eden Hazard. Yo vi que Rami se casó con Madonna, la mayoría volaron, tuve la oportunidad de jugar y compartir con ellos, de hecho estuve en la despedida de Patrick Kluivert, que se retiró ahí, buenos recuerdos”.

¿Qué recuerda de Eden Hazard?

Publicidad

“Eden resultó ser mi vecino, y él no me manejaba carro, y empezamos a medio comunicarnos y me decía que lo llevara y yo lo llevaba y lo traía todos los días y así durante año y medio, entonces imagínese las risas, la molestadera, la comunicación que teníamos. Él escuchaba rap francés, no entendía nada yo, y él era feliz, me traía cd’s, y me traía el carro lleno de eso, y llegábamos y me daba risa que nunca me preguntaba si yo sabia la ruta, y nos fuimos conociendo”.

¿Sigue teniendo comunicación con él?

Publicidad

“La última que tuve fue cuando estaba en Chelsea, por intermedio de Juan Guillermo Cuadrado, y nos contactó y volvimos a hablar, tuvimos buenas conversaciones, pero se fue al Real Madrid y cambió el contacto y no hablamos más”.