Luka Modric sobre la decisión de Kylian Mbappé: "Pensamos que vendría, pero no hay que crucificarlo"

La renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol y algunos jugadores del Real Madrid, equipo que tuvo interés en el atacante, han dado su opinión sobre la decisión del delantero francés.

Esta vez, Luka Modric fue uno de los futbolistas que comentó la repentina extensión de contrato de Kylian Mbappé con el conjunto parisino, en una entrevista con 'Sportske', donde también habló sobre algunos detalles de su temporada con el Real Madrid.

"Mbappé decidió lo que decidió, ese es su derecho y ahora vive con esa decisión. Todos pensamos que vendría con nosotros, no sucedió... y ¿ahora qué? Bueno, no vamos a crucificarlo. Mbappé es un gran jugador, pero como siempre repito, en cualquier contexto, ningún futbolista es más importante que el club. El Real Madrid es el más grande, por encima de todos los jugadores y siempre será así", aseguró el jugador croata.

Sin embargo, Modric no descartó una posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto 'blanco': "Es posible que dentro de unos años venga Mbappé. De acuerdo con la lógica futbolística, que era válida hasta la presión de los entornos sociopolíticos y de interés en París, Mbappé probablemente seguiría su antiguo deseo de jugar en el Real Madrid. Por mucho que parezca ahora, especialmente en los aficionados desilusionados, que los lazos se rompieron, las cosas pueden volver a suceder".

El episodio vivido de Modric con Mbappé al final de un partido de Nations League entre Croacia y Francia, en el que ambos jugadores intercambiaron camisetas, generó polémica en los medios españoles y el mediocampista del Real Madrid, no tuvo reparos al hablar de ese tema.

"Vamos, por favor, ¿de qué arrepentirme? De hecho, esas historias de los medios me parecieron divertidas. Entiendo a los medios de comunicación, que hacen algo especial en todo lo que pueden, pero aquí solo se trata de una solicitud para un niño y el cumplimiento de su deseo".

"El hijo pequeño de Vida ama a Mbappé, me pidió que le preguntara por la camiseta porque esperaba que me la diera. Por supuesto que lo hice por el hijo de Vida como lo haría por cualquier niño si pudiera. Con Kylian, para mi colección, ya he intercambiado camisetas en partidos anteriores...", comentó el internacional croata.

Luka Modric también habló sobre la temporada vivida con el Real Madrid, en la que se coronó como campeón de la Liga de España y de la Champions League y recordó uno de los momentos claves en la consecución del trofeo europeo, como fue la remontada contra el PSG en el Santiago Bernabéu.

"Era raro ver a Messi, después de tantos Clásicos, con otra camiseta. Con Neymar y Mbappé son una colección de talento. Pero somos el Real Madrid y, cuando encontramos nuestro ritmo, con el fantástico apoyo de la afición, simplemente los aplastamos. Fue una noche espectacular, de las más impresionantes para mí, y he vivido muchas en el Real Madrid", comentó el mediocampista del Real Madrid.

El jugador croata de 36 años recalcó la importancia que tuvo esa victoria contra el conjunto parisino, pues a partir de ahí, el Real Madrid se encontraría con su juego, con el que pudieron superar las eliminatorias posteriores: "Desde aquella victoria, la percepción del público y del entorno hacia nuestro potencial en la Champions cambió por completo. El escepticismo desapareció. Hablando objetivamente, la forma en que reaccionamos contra el PSG demostró a todos, especialmente a nosotros, que teníamos algo que decir en la competición".

La salida de Sergio Ramos también fue uno de los momentos más destacados de los últimos tiempos para el Real Madrid y Luka Modric también comentó ese tema, reconociendo que tenía una cercanía especial con el central español.

"Todas las salidas de jugadores con los que compartes años en épocas muy exitosas son dolorosas. Para todo el mundo. Después de nueve años Sergi no está. Desde el primer día estuvo cerca de mí, me ayudó a adaptarme al Real Madrid, me animó, creyó en mi potencial... Nos hicimos grandes amigos, nuestras familias se juntaban, pasábamos los veranos juntos."

"Todavía nos hablamos todos los días, al menos a través de mensajes. Extraño salir con él, pero así son las cosas en el fútbol. Los cambios son la norma de la vida cotidiana incluso para aquellos que, como él, han conquistado todo. Como dije antes, esto es el Real Madrid. Se ha confirmado que sin todos nosotros, seguirá por los caminos de los trofeos. Todos pasamos, solo el Real Madrid es eterno", concluyó Luca Modric.