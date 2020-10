Luz verde: presidente de la UEFA aseguró que la Eurocopa de 2021 tendría público en los estadios

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se muestra optimista e imagina que la Eurocopa 2020, aplazada a 2021, se jugará con espectadores y en toda Europa tal y como estaba previsto, en una entrevista este martes.

Conflicto en puerta: N'Golo Kanté pediría salir del Chelsea por una pelea con Frank Lampard

"De momento planificamos la Eurocopa exactamente como lo deseamos", dijo a la web alemana 'Sportschau.de', de la televisión pública 'ARD', en respuesta a una pregunta sobre el acceso de los hinchas a los recintos deportivos de los 12 países sede para la competición del 11 de junio al 11 de julio.

"Si me hubiera preguntado en febrero si estaba preparado para afrontar una pandemia que detiene el mundo, le hubiera tomado por loco", dijo. "Pero ahora estamos bien preparados, somos más astutos y más fuertes que el año pasado, porque sabemos que todo puede pasar".

¿Un costeño con acento 'gaucho'? River Plate inició trámites para nacionalizar a Rafael Santos Borré

"Podríamos hacer diferentes cosas. Pensamos en soluciones sin aficionados o con el 30%, 50% o 70%" (de ocupación de los estadios), añadió. "En teoría, podríamos organizar la Eurocopa en doce, once, diez, tres países o en uno solo. Podemos hacerlo si queremos".

Publicidad

La idea de esta Eurocopa internacional, imaginada por Michel Platini, no le gusta al actual dirigente de la UEFA. "Simbólicamente es muy bonita, pero para nosotros no es fácil, independientemente de la pandemia. No estamos muy contentos (...) es un gran reto, pero estoy seguro de que la Eurocopa tendrá lugar el próximo año".

Ya hay fecha y hora para el clásico Barcelona vs Real Madrid, por la Liga de España

En el plano sanitario, el esloveno se felicitó por los protocolos establecidos por la UEFA. "Desde agosto, hemos organizado más de 420 encuentros internacionales, solo hablo de partidos UEFA, sin un solo incidente a destacar".