Madre de Luis Rubiales se declaró en huelga de hambre tras suspensión provisional de su hijo

Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol suspendido temporalmente, se ha encerrado en la mañana de este lunes 28 de agosto en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la "cacería, inhumana y sangrienta que", ha dicho, "están haciendo con mi hijo con algo que no se merece”.

El encierro en la iglesia del barrio de Capuchinos de Motril se hará "de manera indefinida, día y noche" hasta que se haga justicia con su hijo, según ha dicho a 'EFE' la madre de Rubiales, al que este sábado suspendió de toda actividad la FIFA tras la polémica del beso en la boca a la jugadora de la selección de fútbol, Jenni Hermoso, tras la victoria en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La mujer se ha quedado en el interior de la parroquia con su hermana una vez que se ha marchado el párroco de la iglesia.

La madre de Luis Rubiales le ha pedido a Jenni Hermoso que "diga la verdad" y “mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos”.

Considera que no existe abuso sexual "al existir consentimiento por ambas partes, como queda demostrado en las imágenes", y se pregunta "por qué se están ensañando con él" y qué "hay detrás de toda esta historia", ya que su hijo "es incapaz de hacerle daño a nadie".

Como madre, pide comprensión a todo el mundo porque esta situación le puede ocurrir a cualquier persona, ha afirmado Ángeles Béjar.

Lo que Andrés Iniesta dijo del caso de Luis Rubiales:

El futbolista español Andrés Iniesta mostró su apoyo a las jugadoras de la selección nacional y lamentó que la conducta "inaceptable" del hasta este sábado presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, esté perjudicando la imagen de España.

En una publicación en la red social X (antes Twitter), el exjugador del Barcelona, ahora en las filas del Emirates Club FC, mostró "su tristeza" por todo lo acontecido tras el beso en la boca de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de Sídney.

"Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial. No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", apuntó Iniesta.