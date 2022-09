"Magia pura": así califican la llegada de Marcelo al Olympiakos

"Nadie lo creía posible, ha sido magia", señaló en una entrevista con la AFP el director deportivo del Olympiakos, el francés Christian Karembeu, sobre el fichaje del brasileño Marcelo, que dejó el Real Madrid tras conquistar cinco Ligas de Campeones, incluida la última edición.

Recibido como una estrella del rock y presentado en el estadio Karaiskakis ante más de 20.000 personas, el antiguo capitán del Real Madrid se ha convertido en una de las grandes atracciones del campeonato griego.

"Nadie lo creía posible, ha sido magia. Es uno de los grandes campeones del planeta", señaló Karembeu, que en su época de jugador ganó dos Copas de Europa con el Real Madrid, sobre el lateral zurdo.

Marcelo llegó al Olympiakos tras acabar su contrato con el Real Madrid, club en el que permaneció durante 16 temporadas, en las que se convirtió en una leyenda de la entidad, al ser el futbolista que más títulos ganó en la historia del Real Madrid (25).

Además Karembeu calificó de "guiño del destino" que el Olympiakos, en el que disputó tres temporadas como jugador, debute en la Liga Europa ante el Nantes, en el que jugó entre 1990 y 1995, año en el que fue campeón de Francia.

"El Nantes me lo dio todo, las condiciones, el saber hacer, la experiencia... Me educaron, me inculcaron la manera de percibir el fútbol, estoy contento y orgulloso de haber formado parte de los Canarios", dijo el que fuera campeón del mundo con Francia en 1998.