Mamá de Santos Borré: "Le dije que no sintiera presión, que jugara como en las canchas de barrio"

Rafael Santos Borré fue el miércoles la gran figura del Eintracht Frankfurt, que se coronó campeón de la Europa League luego de vencer en la tanda de penaltis al Rangers por 5-4 luego del 0-0 en los 120 minutos del compromiso y quedarse con el trofeo del segundo torneo en importancia de clubes en el 'viejo continente'.

Desde su arribo a tierras alemanas esta temporada, el delantero barranquillero ha sido pieza fundamental del Eintracht tanto en la Bundesliga, como en la Europa League. Y es que en este último campeonato convirtió goles decisivos para llevar a su escuadra a pelear la final en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla; como los anotados al Barcelona, en el Camp Nou, en la serie de cuartos; el anotado al West Ham, en semifinales; así como el conseguido el miércoles contra los escoceses, y para posteriormente convertir el penalti del título.

Este jueves, en el programa de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', la mamá de la 'Máquina', Deisy Maury, compartió sus impresiones de cómo vivió un nuevo éxito de su hijo, contó detalles de cómo vieron el partido desde la ciudad de Barranquilla y dijo que pudo felicitarlo por su nuevo logro.

"Sí, tuve ahora hace un rato la oportunidad de hablar con él. De hablar poco, va en la caravana y lo poco que me dijo es que estaba sin voz", expresó de inicio la progenitora del habilidoso atacante.

Cuando fue consultada qué emociones sintió en el momento en que Rafael Santos pateó el penalti para el título del Frankfurt reveló que el "corazón palpitando a millón, creo que necesitaba un cardiólogo de cabecera en el momento", aunque agregó que la "prueba está superada". A eso le agregó que se sintió bastante emocionada: "Salté de esa silla, grité, lloré, eso fue lo que más hice, lloré".

También reveló que hasta hace poco fue que tuvo la oportunidad de dialogar con su hijo, porque según ella "estaba aturdido".

Deisy Maury contó que siempre anheló un episodio especial, como el que se dio el miércoles en Sevilla.

"De verdad es que siempre lo anhelé, pero no me las creía que iba a ser ayer (miércoles). Sabes que en la final de River contra Cruzeiro también fue protagonista al hacer un gol, pero ahora (miércoles) estaba positiva, siempre clamando la voluntad del Altísimo", continuó.

En la charla también reveló el día que cómo se dio cuenta de que 'Rafa' tenía 'madera' para jugar al fútbol.

"Yo me di cuenta con él cuando se va para Cali, que vino el veedor. Sabía de su potencial, sabía de las ganas que tenía, que le gustaba esto como profesión; yo lo apoyé siempre", dijo.

Por último, reveló cuál esa charla que tuvo con el delantero previo al decisivo partido contra el Rangers: "La conversación fue la bendición de siempre, que Dios va a estar con él al principio y al final, yo siempre le he dicho a él que me preocupo por su integridad física, le dije que simplemente que se lo creyera, que no sintiera esa presión, que hiciera como en sus inicios, como en las canchas de barrio".