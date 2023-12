Manchester City y la larga lista de equipos que ganaron el Mundial de Clubes

El Manchester City aseguró su título en el Mundial de Clubes 2023 al vencer por 4-0 a Fluminense. Bajo la dirección de Pep Guardiola, el conjunto cumplió con su papel de favorito al derrotar al actual campeón de la Copa Libertadores, logrando así su primera consagración en la historia de este torneo.

La hazaña incluyó dos goles de Julián Álvarez , el primero de manera espectacular con el pecho tan solo 38 segundos después del inicio del partido, lo que lo convierte en el gol más rápido en la historia del Mundial de Clubes . El segundo gol de Álvarez cerró la goleada a los 88 minutos. Nino contribuyó con un autogol, mientras que Phil Foden anotó el cuarto tanto.

Esta edición del torneo fue la 13ª final entre los campeones de la UEFA Champions League y la Copa Libertadores, representando a equipos europeos y sudamericanos respectivamente. Desde que el torneo se celebra de manera continua desde 2005, esta fue la décima victoria para Europa, mientras que los de Sudamérica han ganado en tres ocasiones nada más, siendo las anteriores en 2005 (San Pablo vs. Liverpool), 2006 (Internacional vs. Barcelona) y 2012 (Corinthians vs. Chelsea).

Debido a la gran importancia de este título, esta vez recordamos todas las finales y a sus campeones a lo largo de la historia del Mundial de Clubes.

Todos los equipos campeones del Mundial de Clubes

2000: Corinthians (Brasil)

Con Fredy Rincón en cancha, Corinthian se coronó como el primer campeón del Mundial de Clubes al ganarle a Vasco da Gama en la tanda de penales con un marcador de 4-3, luego de finalizar el tiempo regular 0-0.

El tercer puesto fue para el Necaxa de México, mientras que el Real Madrid quedó en el cuarto lugar.



2005: Sao Paulo (Brasil)

Sao Paulo logró vencer al Liverpol en Yokohama, Japón, con un marcador de 1-0. Carlos Luciano da Silva, más conocido como 'Mineiro', marcó el gol de la victoria al minuto 27. Los 'reds' no tuvieron reacción y terminaron obteniendo la medalla de plata.

El Deportivo Saprissa, de Costa Rica, completó el podio al ganarle al Al-Ittihad la lucha por el tercer y cuarto puesto con un marcador de 2-3



2006: Internacional de Porto Alegre (Brasil)

Internacional de Portoalegre, equipo que contó con Fabián Vargas para el segundo tiempo, le ganó el pulso al Barcelona de Ronaldinho con un marcador de 1-0.

Al-Ahly y el América de México disputaron el tercer y cuarto puesto en donde salió campeón el conjunto egipcio.



2007: Milan (Italia)

Milán logró imponerse con un amplio marcador de 4-2 sobre Boca Juniors, equipo que teniá a Fabián Vargas entre su plantel. Sin embargo, el colombiano no pudo jugar la final debido a que salió expulsado en la semifinal contra el Etoile du Sahel, de Tunez.

Urawa Red Diamonds, de Japón, se llevó el tercer puesto al ganarle en la tanda de penales 2-4 al conjunto tunecino.



2008: Manchester United (Inglaterra)

Manchester United le ganó a una poderosa Liga de Quito en la gran final del Mundial de Clubes 2008. El gol de la victoria lo marcó el histórico Wayne Rooney.

Gamba Osaka de Japón fue medalla de bronce, luego de ganarle al Pachuca 1-0.



2009: Barcelona (España)

Barcelona, con un Lionel Messi encendido, logró vencer al recordado Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón en la final. Ambos equipos finalizaron los 90 minutos empatados gracias a los goles de Mauro Boselli, para el 'pincha', y Pedro, para los 'culés'.

Finalmente, Messi puso el gol de la victoria 'blaugrana' al minuto 109.

El tercer puesto se lo llevó el Pohang Steelers, de Corea del Sur, que se le ganó al Atlante 4-3 en la tanda de penales.



2010: Inter de Milán (Italia)

Inter de Milán, con Iván Ramiro Córdoba los 90 minutos, le ganó al Mazembe de la República del Congo en la final con un marcador de 3-0.

Goran Pandev, Samuel Eto'o y Jhonathan Biabiany fueron los goleadores del partido.

El tercer puesto se lo llevó Internacional de Portoalegre al ganarle 4-2 al Seongnam Ilhwa de Corea del Sur.



2011: Barcelona (España)

Barcelona repitió título mundial al ganarle 4-0 al Santos de Neymar Jr. Xavi Hernández, Cesc Fabregas y un doblete de Lionel Messi fueron las anotaciones 'blaugranas'.

Tercer puesto para el Al-Sadd, de Qatar que le ganó al Kashiwa Reysol, de Japón, en la tanda de penales.



2012: Corinthians (Brasil)

Corinthians logró la gran hazaña al ganarle 1-0 al Chelsea. Paolo Guerrero fue el autor del gol que le dio el campeonato mundial a los brasileños.

Monterrey complementó el podio al ganarle 2-0 al Al-Ahly, de Egipto.



2013: Bayern Münich (Alemania)

Bayern Múnich se coronó como el primer campeón de Alemania al ganarle al Raja Casablanca de Marruecos en la final con un marcador de 2-0. Dante y Thiago Alcántara marcaron para los bávaros.

Atlético Mineiro se quedó en el tercer puesto al ganarle 3-2 al Guangzhou Evergrande, de China.



2014: Real Madrid (España)

Real Madrid, con James Rodríguez como titular, le ganó a San Lorenzo, equipo en el que estuvo Mario Alberto Yepes, por un marcador de 2-0.

Sergio Ramos y Gareth Bale marcaron para los españoles.

Auckland City de Australia se quedó con el tercer puesto al derrotar al Cruz Azul 2-4 en la tanda de penales.



2015: Barcelona (España)

Barcelona consiguió el sextete de títulos en 2015 al ganarle a River Plate 3-0 en la final. Los 'millonarios' tuvieron a Éder Álvarez Balanta en la zaga defensiva. Sin embargo, poco pudieron hacer contra Lionel Messi, quien marcó un gol, y Luis Suárez, artista de un doblete.

Sanfrecce Hiroshima, de Japón, le ganó a Guangzhou Evergrande, de China, con un marcador de 2-1.



2016: Real Madrid (España)

Real Madrid volvió a mostrar casta de campeón al ganarle al Kashima Antlers 4-2. Cristiano Ronaldo fue, sin duda, la figura del equipo, pues marco un triplete, mientras que Karim Benzema complementó en el marcador.

Atlético Nacional se llevó el tercer puesto, ya que le ganó al América de México en la tanda de penales 3-4.



2017: Real Madrid (España)

Real Madrid volvió a sacar casta de campeón y repitió título al ganarle a Gremio 1-0 con un gol de Cristiano Ronaldo.

Pachuca le ganó al Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos con un marcador de 4-1 en el partido por el tercer y cuarto puesto.



2018: Real Madrid (España)

Real Madrid, por tercer año consecutivo, ganó el prestigioso Mundial de Clubes al derrotar 4-1 al Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Luka Modrix, Marcos Llorente, Sergio Ramos y Yahia Nader en contra, fueron los goles de aquella ocasión.

River Plate fue el tercer puesto al derrotar 4-0 al Kashima Antlers de Japón.



2019: Liverpool (Inglaterra)

Liverpool, con un gol de Roberto Firmino al minuto 99 de los tiempos extras, le ganó 1-0 al Flamengo que contó con Orlando Berrío, en aquella ocasión.

Monterrey ganó el tercer puesto en la tanda de penales al Al-Hilal, de Arabia.



2020: Bayern Münich (Alemania)

Bayern Múnich derrotó 1-0 a Tigres de la UANL, que contó con Luis Quiñones como títular, Julián Quiñones entró en el segundo tiempo y Francisco Meza no tuvo minutos en aquella final. El gol para los alemanes lo marcó Benjamin Pavard.

El tercer puesto fue para el Al-Ahly de Egipto, que derrotó en la tanda de penales a Palmeiras.



2021: Chelsea (Inglaterra)

Chelsea tuvo problemas para derrotar a Palmeiras, equipo que contó con Eduard Atuesta. Sin embargo, gracias a un gol de Romelu Lukaku y un tanto de Kai Havertz en la agonía del minuto 117 de partido. Raphael Veiga puso la anotación de los brasileños.

Tercer puesto para el Al-Ahly de Egipto, que le ganó al Al-Hilal de Arabia 4-0.



2022: Real Madrid (España)

En un partido que tuvo ocho goles, Real Madrid logró vencer al Al-Hilal de Gustavo Cuellar en la gran final con un marcador de 5-3.

Vinícius Júnior con doblete, Federico Valverde, también con doblete y Karim Benzema marcaron para los españoles, mientras que Moussa Marega y Luciano Vietto por duplicado marcaron los de los árabes.

Flamengo derrotó al Al-Ahly de Egipto con un marcador de 2-4 en el tercer y cuarto puesto.

2023: Manchester City (Inglaterra)

Finalmente, Manchester City, con dos goles de Julián Álvarez, otro de Phil Foden y uno más en propia puerta de Nino, se llevó el más reciente Mundial de Clubes 4-0 contra Fluminense que contó con Jhon Arias como titular.

El tercer puesto se lo llevó el Al-Ahly, de Egipto, con un marcador de 2:4 sobre el Urawa Red Diamonds.

Cabe destacar que esta edición marcó el último Mundial de Clubes con siete participantes, ya que a partir de 2025 el torneo contará con 32 equipos. En 2024 se llevará a cabo la antigua Copa Intercontinental con un formato diferente. En la nueva estructura, participarán 12 equipos europeos, seis sudamericanos, cuatro de la Concacaf, así como representantes de la CAF, AFC, Oceanía y el país organizador (Estados Unidos). El torneo se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio, con un formato idéntico al de las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo de selecciones, con ocho grupos de cuatro equipos y la clasificación de los dos mejores equipos de cada grupo.