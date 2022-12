Mano blanda: así llamaron a Franco Armani después del gol frente a Rosario Central

El arquero argentino tuvo una floja respuesta en el tanto que decretó la igualdad 1-1 para el ‘canalla’ frente a River Plate, el pasado jueves.

Franco Armani vio empañada su actuación frente a Rosario Central, el pasado jueves, luego de su respuesta en un remate desde afuera del área de Agustín Allione, que se le metió por debajo del cuerpo y decretó la igualdad 1-1.

Empezando el segundo tiempo, Allione sacó un tiro rasante y esquinado pero sin tanta potencia, que picó y el arquero no pudo contener contra un palo.

La prensa argentina calificó de “mano blanda” a Armani, pese a que tuvo un par de buenas intervenciones que evitaron la caída de su valla en el Gigante de Arroyito.

“El arquero de River falló como casi nunca falla y el error llevó a Central a un impensado e inmerecido empate, por lo menos en ese momento del partido. Perseverante, con una mentalidad a prueba de balas, Armani se repuso y -es verdad que contó con cierta ayuda, muy necesaria en estos casos- salvó a River en dos oportunidades puntuales”, escribió el diario ‘Olé’.

“Por estas horas seguramente le estará dando vueltas ese error en el gol de Allione. Una situación que además generó un diálogo divertido entre Bauza y Gallardo. “El Patón me comentaba las jugadas y en el gol de ellos me preguntó qué había pasado porque no lo había visto. Y ahí le dije que se le había escapado la pelota a Armani. Fue un ida y vuelta divertido”, descontracturó el Muñeco ya cerca de la medianoche”, agregó el medio argentino.

Las buenas actuaciones con River Plate llevaron a Franco Armani a disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Argentina y es probable que el técnico Lionel Scaloni lo llamé para los próximos partidos del combinado albiceleste.

