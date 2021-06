Manuel Neuer: "El título es la única meta que puede fijarse la Selección de Alemania"

El meta y capitán de Alemania, Manuel Neuer, dijo que obtener el título de la Eurocopa es el único objetivo que puede y debe fijarse Alemania en el torneo en el que mañana debuta contra Francia.

"En realidad solo hay una meta: queremos ser campeones de Europa, queremos llegar a la final, queremos llegar a Londres. Y si llegamos a la final también queremos ganarla", dijo Neuer en una entrevista que publica la revista de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

"No podemos tener otro objetivo, aunque naturalmente respetamos a nuestros rivales y llegamos con una porción de humildad al torneo. Sé que cada detalle puede ser decisivo y por eso cada jugada es importante. Cada entrenamiento es importante, cada conversación individual o con todo el equipo", agregó.

Manuel destacó también la ambición y la confianza que hay en Alemania pese a empezar en un grupo difícil, en el que también están Francia y Portugal. "Naturalmente sabemos en qué grupo jugamos, sabemos que en el pasado ha habido reveses, pero para mí eso no cuenta. Tenemos nuestras metas y vamos a invertirlo todo para alcanzarlas", aseguró.

"La clave es la mentalidad y la concentración con que se afronta el torneo. Soy ambicioso, somos ambiciosos, Y por eso digo: queremos ser campeones de Europa", subrayó. Los alemanes no se guardan nada y saben de la jerarquía que representa su fútbol en este tipo de competencias.

Publicidad

Interrogado acerca de si el gran partido que jugó en 2020 en la final de la Liga de Campeones ganándole varios mano a mano a Kylian Mbappé, comentó que el pasado no importa y que el partido empieza de cero. "En el partido contra Francia todo empieza desde cero. Francia no tiene ventaja por haber sido hace tres años campeona del mundo y yo no tengo ventaja por haberle ganado una vez un mano a mano a Mbappé", opinó.