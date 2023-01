Manuel Pellegrini cree que el Betis tuvó que ganar: "La balanza estaba inclinada hacia nosotros"

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, se mostró "muy conforme" con el nivel mostrado por su equipo a pesar de la eliminación frente al Barcelona (2-2 y 2-4, en los penaltis) y aseguró que "si alguno debió ganarlo en los 120 minutos", fue el conjunto verdiblanco.

"Me deja muy conforme la actuación del equipo, hicimos un partido muy completo a excepción de los primeros 25 minutos donde el Barcelona tuvo el control del balón, aunque no tuvo oportunidades clara. Después jugamos bien y fuimos superiores en el segundo tiempo, teniendo ocasiones claras en el partido. No pudimos convertirlas, pero tuvimos la capacidad de remontar", dijo en rueda de prensa.

"Ellos hicieron un golazo de Ansu Fati para ponerse en ventaja, pero el hecho de poder remontar el partido dos veces, le da valor a lo que hemos hecho. Creo que teníamos la balanza un poco más inclinada hacia nosotros, si alguno debió ganarlo en los 120 minutos", añadió.

"Nos faltó un partido, la fortuna o la certeza en los penaltis, y no pudimos llegar a esa final que peleamos desde el comienzo", destacó.

Un Pellegrini que opinó que no deberían existir las prórrogas por la carga física que supone.

"Con el alto rimo que se juegan los partidos ahora no deberían existir las prórrogas. Tuvimos cinco o seis jugadores acalambrados, demasiada exigencia a día de hoy. De cara al miércoles, los jugadores pueden recuperar", aseguró.

"Teníamos la mitad de los jugadores acalambrados, como el Barcelona, que en la tanda de penaltis tuvieron más acierto que los nuestros", subrayó.