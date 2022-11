Manuel Pellegrini: "Me gustaría muchísimo entrenar la selección de Chile"

El entrenador de Real Betis , Manuel Pellegrini, expresó este martes que le gustaría volver a Chile para dirigir a la selección nacional, aunque matizó que, más que un entrenador, un país debe cuidar su fútbol base, si quiere tener buenos jugadores.

"Me gustaría muchísimo entrenar la selección nacional, y ojalá sea para un Mundial", reconoció Pellegrini en rueda de prensa en Santiago de Chile a un día del partido amistoso de sus pupilos contra Colo-Colo.

"He tenido la fortuna de dirigir seis o siete veces la Copa Libertadores , seis o siete Champions , de entrenar en Europa ... Lo único que no he podido es dirigir en un Mundial", añadió.

Afirmó que espera dirigir a Real Betis hasta 2025, como lo estipula su contrato con el club sevillano. Dijo que le gustaría volver al fútbol chileno.

"Me falta mucho para terminar mi carrera", subrayó.

Preguntado sobre la calidad del fútbol de su país, Pellegrini insistió en que actualmente no sigue los detalles, pero dijo que le sorprende que, tras una buena generación de futbolistas como Claudio Bravo o Arturo Vidal, hubiera un vacío tras ellos.

"Si se quiere tener un fútbol nacional fuerte, primero hay que trabajar en el fútbol base, en campos de entrenamiento atractivos. Un entrenador no es nada sin un buen equipo sólido y sin una base local fuerte", remarcó.

La plantilla sevillana viajó el pasado sábado a la ciudad argentina de Mendoza con 16 jugadores del primer equipo y nueve del filial, sin siete de sus internacionales, y el domingo se midió con River Plate ante el que perdió por 4-0.

El equipo español se trasladó este martes a Chile, donde descansa antes del segundo partido amistoso en su gira latinoamericana, contra el Colo-Colo, en la sureña ciudad de Concepción.

"Ojalá hagamos este miércoles un buen partido, pero dentro de la tónica de un encuentro amistoso, en el que te puedes substraer un poco del objetivo de ganar", admitió el técnico.

Sobre el Mundial de Qatar, Pellegrini afirmó que las selecciones de Francia y Brasil son "fuertes" y tendrán oportunidad para ganar la competición, aunque dijo que en un Mundial un solo partido puede cambiar el rumbo de una selección y ocasionar sorpresas.

"Estaré contento si gana la selección de alguno de los países en el que trabajado, sea España, Ecuador, Inglaterra o Argentina", puntualizó.