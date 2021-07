Marcelo Gallardo no puso problemas: "Con Milito nos quedamos hablando de lo que pasó en el partido"

Luego del partido de Copa Libertadores entre River Plate y Argentinos Juniors, en donde empataron 1-1 en el duelo de ida de los octavos de final, se destacó el momento en el que los técnicos se toman unos minutos para conversar. Marcelo Gallardo y Gabriel Milito intercambiaron palabras, de manera expresiva, situación que llamó la atención a la prensa.

Los entrenadores explicaron lo sucedido y no le pusieron mayores misterios a dicho momento. "A Gabriel lo conozco hace un tiempo y nos quedamos hablando de lo que pasó en el partido y son cosas que quedan ahí. No son cosas que tengo en cuenta, lo importante es lo que pasa en el juego. No pasó nada", expresó Gallardo en rueda de prensa.

Por su parte, Milito fue un poco más directo y comentó sobre un reclamo que le había hecho el técnico de River por una amonestación a Frabizio Angileri. "No me podés mandar a cana por pedir una tarjeta amarilla. Fue lo que le dije, pero todo tranquilo. Con Gallardo hablamos un poco del partido y que nos vemos la semana que viene en La Paternal", expresó el entrenador de Argentinos Juniors.