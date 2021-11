Marcelo Gallardo recordó el día en que Enzo Pérez se vistió de arquero frente a Santa Fe

El 19 de mayo de 2021, quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas de River Plate. El conjunto 'millonario' tenía grandes problemas debido a la cantidad de contagios por Covid-19, obligando a Marcelo Gallardo a contar con solo once jugadores disponibles para enfrentar a Independiente Santa Fe, en Copa Libertadores.

Debido a esto, un jugador de campo tendría que cumplir el rol de portero en el club de la 'banda cruzada'. Enzo Pérez, volante de marca y que arrastraba una lesión, sería el elegido.

Frente a esto, el estratega riverplatense contó detalles de cómo fue la decisión de colocar al mediocampista argentino bajo los tres palos, en el Monumental de Núñez.

"Fue un día histórico a través de lo que estábamos viviendo, que no era para nada agradable y sin embargo yo creo que tiene que ver con la gran fortaleza anímica que tiene este plantel", comentó de entrada el director técnico de River.

Además, agregó que tuvo una extensa charla con todos los jugadores que tenía disponible para el compromiso contra el conjunto 'cardenal'.

"En ese momento, después de todo lo que estamos atravesando y de la catarata de contagios que sufrimos, nos quedamos con muy pocos jugadores y con Enzo, que había sufrido una lesión. Lo primero que se me ocurrió decirles, para relajar y a modo de chiste fue 'somos lo que somos, vamos a tener que jugar como venga pero necesito un arquero. Necesito alguien que vaya al arco'. Me miraron con cara de ̈a ver quién se va animar, y Enzo me dijo 'si tengo que ayudar voy ayudar, yo me animo", confesó Gallardo.

Finalmente, River ganó el compromiso en casa frente al club bogotano, Enzo Pérez recibió un gol y tuvo un par de intervenciones en el arco 'millonario', dejando un recuerdo grato para todo los aficionado del equipo.