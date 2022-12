Marcelo Gallardo y su queja sobre el manejo del fútbol en Argentina: “Vamos improvisando”

El técnico de River Plate habló y criticó duramente el que no exista una fecha para el retorno a la competencia en el país. “No sabemos cómo se va a reiniciar”, afirmó.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, criticó este miércoles que no haya una fecha prevista para el regreso del fútbol argentino y que los jugadores no puedan comenzar a entrenarse, especialmente en las zonas donde hay menos casos de coronavirus.

"No sabemos hacia dónde vamos, no hay mucha visión. Vamos improvisando, sobre la marcha. No sabemos cómo se va a reiniciar, cuándo, con qué forma o en qué formato", sostuvo Gallardo en diálogo con Radio La Red.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio por finalizada la temporada 2019/2020 a fines de abril y este martes el presidente del organismo, Claudio Tapia, dijo que los entrenamientos se retomarán "cuando todo el país esté en Fase 4" para evitar que haya "ventaja deportiva".

El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde se encuentran la mayoría de los clubes y viven la mayoría de los jugadores, es una de las zonas más afectadas por el coronavirus.

Gallardo reconoció que "el Gobierno debe tener un montón de situaciones más problemáticas que el fútbol", pero dijo que "no por eso el fútbol se tiene que quedar callado" y en pausa.

"Me gustaría que el ministro de Salud (Ginés González García) me diga porqué el fútbol no puede tener un protocolo de entrenamiento de tres o cuatro jugadores por equipo", dijo.

"¿Por qué no poder activar a los equipos y jugadores que están en provincias donde no hay circulación del virus? ¿Por qué decir que no pueden activar, por qué restringir esa posibilidad? Hace 100 días que se entrenan en sus casas, no es normal", añadió.

El entrenador más ganador de la historia de River Plate criticó a la AFA y dijo que los directivos toman decisiones apresuradas e improvisadas

"No se sabe el formato de torneo que vamos a terminar jugando cuando se vuelva a jugar. Estoy muy preocupado", indicó.

Gallardo se mostró disconforme con la determinación de eliminar los descensos por dos temporadas y remarcó que "en los últimos años no se han respetado formatos ni calendarios" y que "se ha ido cambiado sobre la marcha un montón de situaciones"

"Eso hace a la devaluación del fútbol argentino. Estoy preocupado, no estoy en mi casa sentado mirando una película y tomando mate. El fútbol argentino va a entrar en una situación muy compleja de calidad. Yo veo un fútbol que claramente va a ir en decadencia", analizó.

Gallardo evitó opinar sobre el regreso de fútbol en otros países de sudamérica y no consideró que esos equipos tengan "ventaja" con miras a la reanudación de los torneos internacionales.

"No me voy a poner a juzgar ni mucho menos lo que hagan las demás federaciones con los clubes. Cada país tiene su problemática. Me parece bien. No entro en esa estupidez de que si activaron en Paraguay o en Uruguay. En este momento a mí no me interesa eso. No estoy pensando en jugar la Libertadores, no me importa", indicó.

