Marcelo Gallardo y una discusión con su colega de Defensa y Justicia: con amago de bronca incluido

La Liga de fútbol de Argentina regresó para River Plate con un empate 0-0 con Defensa y Justicia, en un partido apenas aceptable y en el más allá de las emociones netamente del juego, de lo que se terminó hablando fue de una polémica que se presentó entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece, el entrenador rival.

Y el cruce entre el par de profesionales estuvo caliente y de ese tema se ocupó la prensa argentina en las últimas horas, dándole especial trascendencia; en medio del encuentro que se disputó este domingo, en el sur de nuestro continente.

Publicidad

Todo comenzó cuando Beccacece intentó impedir un saque de banda, saltó, gritó e hizo show y desde el banquillo de los de la 'banda roja' se vio una expresión del 'Muñeco', en la que se leyó en sus labios decir "qué le pasa a este, esta loco". Sin embargo, eso no quedó ahí.

"¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?", fue la respuesta inmediata de parte del timonel de Defensa y Justicia, mientras que a pocos metros Gallardo miraba desafiante.

Según relata la prensa, al finalizar el compromiso de la primera fecha de este segundo semestre de 2022, tanto Gallardo como Beccacece se cruzaron nuevamente en el camino a los camerinos y se volvieron a enfrascar en una discusión, insultos fueron y vinieron y para que todo no se fuera a mayores, se tuvo que dar la intervención de las autoridades.

Publicidad

En rueda de prensa, Marcelo Gallardo no entró en mayores problemas y dijo que "simplemente no me gustó la actitud que tuvo de meterse dentro del campo y tratar de que no se jugara un lateral que era a favor nuestro. No me gustó esa actitud y se lo hice saber, nada más que eso. Después no pasó más nada".