Marcelo Gallardo y unas declaraciones que 'arrugaron' los corazones de todo River Plate

Marcelo Gallardo es historia viva de River Plate. Con títulos, buenos resultados y un excelente fútbol, se ganó los corazones de millones. Y es que no solo los hinchas del club argentino lo reconocen, también los amantes de este deporte de otros países, quienes afirman que es uno de los mejores entrenadores del continente.

Un total de 13 títulos, desde su llegada al conjunto 'millonario', ha cosechado, entre los que resaltan dos Libertadores, dos Copas Sudamericana, una Suruga Bank y tres Recopas Sudamericana. El último fue el conseguido este jueves, gritando 'campeón' de la Liga de Argentina, tras golear 4-0 a Racing, en El Monumental.

Por eso, tras el cierre de una nueva temporada, la pregunta de siempre, con relación a su futuro, no se hizo esperar y, esta vez, 'el Muñeco' no le hizo el quite al tema y fue claro y contundente. De hecho, sus declaraciones entregadas a ESPN, han generado un gran revuelo, ya que, por primera vez, sintieron que su salida se puede dar.

"Estoy terminando mi contrato. Es la primera vez que estoy ante una posición donde mi vínculo está finalizando. Le he dado todo a este club, hasta hoy. Esto demanda mucho esfuerzo y energía a tope. Creo que merezco la posibilidad de replantearme. Lo voy a reflexionar. No lo hice hasta ahora porque mi cabeza no debía estar en otro lado", expresó.

Pero no fue lo único. También explicó las razones de una posible partida de River Plate. Cabe resaltar que estas palabras llegan justo en medio de fuertes rumores que han sonado en estas últimas semanas sobre una posible vinculación con la Selección de Uruguay, que se quedó sin técnico, tras la partida de Óscar Washington Tabárez.

"A partir de ahora, después de haber sido campeón, me lo replantearé seriamente. River merece que uno esté a cargo de esta gestión con mucha energía y el desgaste ha sido grande en estos años, más allá de las alegrías de los títulos. Vivo esto con mucha intensidad y no quiero relajarme porque le haría un mal al club", sentenció.

