Marcus Rashford: “Me alegra que tengamos otro partido y olvidar lo ocurrido contra Liverpool”

Marcus Rashford, delantero del Manchester United, aseguró que es bueno para el equipo volver a jugar este jueves contra el Real Betis, en Liga Europa, para poder olvidarse de la histórica y dolorosa derrota que encajaron el domingo contra el Liverpool en la Premier.

El Manchester United jugará contra el Betis este jueves la ida de los octavos de final de la Liga Europa después de que el domingo el Liverpool les derrotara por 7-0 en el clásico de Inglaterra.

"Es algo que ocurrió. Lo único que podemos hacer ahora es aprender de ello y pasar página. Me alegra que tengamos otro partido ya porque es una oportunidad para dar un paso al frente y olvidar lo ocurrido", dijo Rashford en rueda de prensa.

"Perder contra el Liverpool es suficiente. El marcador no importa cuando pierdes en un partido así, o contra otro rival. No es una sensación que me guste. Pero no tiene sentido seguir dándole vueltas, porque ya no podemos cambiarlo. Ahora hay que resetear, volver a lo que sabemos hacer y ganar este jueves", apuntó.

Sobre su fenomenal nivel los últimos meses, siendo el jugador que más goles ha marcado en Europa desde el final de la Copa del Mundo, Rashford reconoció que lo que le ha beneficiado esta temporada es estar sano y en forma.

"Tuve una buena pretemporada en verano y además llegó un nuevo entrenador, con una nueva forma de jugar y eso también me ilusionó. Quería darlo todo desde entonces y no mirar atrás".

Rashford, que ha marcado 24 goles y repartido 9 asistencias esta temporada, afirmó que han crecido mucho como equipo este curso y que han impuesto un estilo de juego con el que ganan a los grandes.

"Hacía mucho que no podía decir eso. Hemos ganado grandes partidos en el pasado también, pero con un estilo de juego diferente al que nos hubiera gustado", dijo.