Mario Balotelli y sus locuras: "No quiero que venga a mi casa y encienda fuegos artificiales”

En los últimos días, Mario Balotelli ha sido noticia en el mundo del fútbol internacional. Esto debido a que se quedó sin equipo para jugar, pero de inmediato ha sonado para llegar a varios clubes de Europa.

Y es que el atacante italiano ha estado en la órbita del Barnsley, de Inglaterra, en las últimas horas, lo que motivó a Micah Richards, excompañero de Mario en el Manchester City y hoy periodista de la 'BBC', a escribir una columna sobre las vivencias que tuvieron juntos en el equipo inglés.

"No quiero que venga cerca de mi casa Harrogate y encienda fuegos artificiales en mi cocina como hizo cuando éramos compañeros en el City", inició el exdefensor.

La mayoría de personas solo conocen una faceta de Mario Balotelli, según afirma el exjugador de la Selección Inglaterra .

"Interpreta al payaso de la clase, pero hay otra faceta de él que no todo el mundo conoce. Está eclipsado por sus locuras, pero no es ningún idiota. Es inteligente y, lo que se olvida a menudo es que también es un futbolista brillante. Una verdadera pena que su carrera no haya llegado donde debería haberlo hecho tras los últimos años", agregó.

El italiano es un jugador que en su momento deslumbró a propios y extraños con su habilidad para jugar al fútbol y convertir goles importantes.

"Lo daba todo entrenando, pero quizá se apoyase demasiado en su habilidad natural, en lugar de intentar perfeccionar su rol en el equipo. De la forma en la que lo hace Harry Kane en los ‘Spurs’, por ejemplo. Esa sería la única crítica que le haría, porque sabía que lo tenía todo y sabía lo bueno que era. Sólo desearía que se lo hubiera seguido aplicando", recordó.

Y es que fueron varias las polémicas que ‘Super Mario’ ha tenido durante su carrera futbolística, algunas han empañado su imagen y en otras ocasiones ayudó a quien lo necesitaba.

"Nunca sabías qué había hecho y qué no. Cuando le preguntabas decía que muchas eran basura (...). No sé si se disfrazó de Santa Claus y repartió dinero y regalos a desconocidos por la ciudad. Creo que lo hizo, ¡pero nunca vi el disfraz! Lo que es totalmente cierto es que le dio 1.000 libras en efectivo a un vagabundo en Mánchester, al menos en una ocasión. Donaba mucho dinero a este tipo de causas", concluyó.