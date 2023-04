Mario Kempes, leyenda de la Selección Argentina, no quiere que Lionel Messi vuelva al Barcelona

El exfutbolista Mario Alberto Kempes, quien ganó el campeonato mundial de 1978 con Argentina en su país natal, además de ser el goleador de aquella cita mundialista, está a favor de que Lionel Messi permanezca en el Paris Saint-Germain por el bien de la Selección 'albiceleste'.

En una entrevista para 'Super Depor Radio', el exjugador argentino opinó que Messi, si se queda en el PSG podrá 'llegar más fresco' a la próxima cita mundialista que será realizada en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. "No creo que sea saludable que vuelva al Barcelona. Estaría mejor en Francia, para que llegue tranquilo al próximo Mundial, se debería quedar ahí. Los objetivos del Barcelona, son diferentes, se está armando todavía, después de su salida. Hay muchos líos. Siendo egoísta y pensando en la selección argentina, que se quede en el PSG. Para tranquilidad física y mental, es mas probable que llegue a la selección mas fresco en Francia que en Barcelona".

Cuando se le preguntó acerca de los abucheos que ha recibido Messi en sus recientes partidos en el Parque de los Príncipes, el justificó que se deben a lo que sucedió en el Mundial de Qatar luego de que Argentina le ganara el título a Francia: "Lo que pasa que está jugando en Francia: un país que jugó la final con Argentina que le ganó y Messi fue figura. Lo que pasa que les duele ver al mejor jugador del mundo, en su equipo y que no rinda como lo hizo en Qatar".

Igualmente, el ex-Valencia fue preguntado por qué le preguntaría a Lio Messi actualmente: "Una de las preguntas que le haría es cómo hizo para lograr el cambio de actitud que tuvo con el correr de los años en la selección argentina. Como hizo para revolucionarse el mismo, porque el comienzo de él en Argentina no fue nada fácil y sin embargo siguió yendo y vistiendo la camiseta de Argentina. En su momento era muy querido en el Barcelona y menos en Argentina, pero eso hoy ya no ocurre y se lo aprecia como el jugador que siempre fue, lo que pasa que antes no le salían las cosas".

Publicidad

Mario Alberto Kempes fue un jugador clave en el histórico triunfo de Argentina en la Copa del Mundo de 1978, que se celebró en el sur del continente americano. Como delantero, marcó seis goles en el torneo, incluyendo dos en la final contra Países Bajos. Además, fue elegido como el mejor jugador del torneo y recibió la Bota de Oro como el máximo goleador del campeonato. Su actuación en el Mundial de 1978 sigue siendo una de las más recordadas y destacadas en la historia del fútbol argentino.