Marquinhos reveló cómo el PSG vivió, internamente, la situación de Mauro Icardi y Wanda Nara

Marquinhos, capitán de PSG, habló para el diario francés 'Le Parisien' sobre lo que se vivió adentro del club con la situación personal, entre el delantero argentino Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara.

Tras conocerse públicamente la ruptura entre la conocida pareja, el atacante pidió al equipo unos días para poder solucionar sus problemas con Wanda Nara. De hecho, no estuvo frente al Leipzig, en Champions League.

"El caso de Mauro es un poco especial, no me corresponde a mí venir y hablar de él. En el vestuario intentamos mantener un ambiente positivo. Lamentamos que no esté disponible y mentalmente bien para estar con nosotros en el campo. Lo extrañamos", comentó el defensor central brasileño, antes de jugar contra el equipo alemán.

Asimismo, el entrenador Mauricio Pochettino comentó que "Mauro es un jugador fuerte psicológicamente. Ha entrenado con nosotros después del partido de Leipzig, que no ha estado. Ha entrenado regularmente hasta hoy y va a estar en el grupo para mañana".

El apoyo por parte de todo PSG ha sido fundamental para que el goleador argentino se recupere personal y mentalmente, además de que pudiera arreglar la situación con su pareja Wanda Nara.

Publicidad

“Está claro que el club, desde el presidente hasta todo el staff que está aquí, se ha puesto a disposición para poder estar en el lugar donde Mauro necesita que estemos, esa es la realidad. Mauro está bien, está disponible para ser parte del grupo", agregó el entrenador argentino.