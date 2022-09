Marruecos 'atendió' a la Selección de Chile: le ganó 2-0 en partido preparatorio

Marruecos derrotó a Chile en el amistoso disputado en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat (Barcelona) con dos goles de Boufal, de penalti, y Sabiri, un latigazo desde fuera del área, en la segunda mitad e impidió que Berizzo pudiera lograr su primer triunfo con La Roja, que mandó dos disparos al palo.

Marruecos dominó el duelo en los primeros compases y Dari estuvo cerca de sorprender a Cortés tras un remate de cabeza en los cinco minutos iniciales. De todos modos, Chile pudo mandar un aviso serio rápido: Brereton, en el doce, envió el balón al poste después de tocar en la mano de Bounou.

En cualquier caso, la acción del atacante del Blackburn Rovers no rompió el guion y el combinado africano llevaba la iniciativa. Los de Berizzo, pese a tocar con habilidad, tenían dificultades para llegar al área rival de forma clara. La Roja, esta vez de blanco, estaba ligeramente incómoda en el RCDE Stadium.

Marruecos no controlaba tanto el ritmo del juego, pero daba muestras de peligro con más frecuencia. Chile, más allá del disparo de Brereton, apenas enseñó los dientes en el área rival. La intensa primera parte terminó sin goles y ambos entrenadores tomaron nota para intentar mover el marcador.

En la reanudación, Marruecos tardó muy poco en asustar a los chilenos. En el 52, Hakimi mandó el balón al fondo de la red tras una falta, pero el árbitro anuló la diana por fuera de juego. Su compatriota Dari, según el colegiado, molestó al portero Cortés en su salida e invalidó la acción.

La respuesta de los Berizzo, sin embargo, fue igual de contundente. Arturo Vidal, en una jugada individual, firmó un latigazo que se estrelló contra el larguero en el minuto 59. Eran momentos de intercambio de golpes y Marruecos salió vencedor al disfrutar de una pena máxima.

El árbitro consideró que Paulo Díaz cometió mano, protestada por los chilenos. Boufal, en el 66, no falló desde los once metros y puso el 1-0 en el luminoso con un tiro ajustado a la derecha del portero. El encuentro se puso muy cuesta arriba para Chile, que no respondía a la pegada marroquí.

Faltaba aún otro varapalo para La Roja. Sabiri, que apenas había entrado en el terreno de juego, firmó el 2-0 en el minuto 78 con un latigazo desde fuera del área, imparable para Cortés. Era la sentencia para los de Berizzo, que no pudieron maquillar el resultado en el tramo definitivo del duelo.