No, gracias.

¡Martes de buen fútbol! El clásico de Dortmund vs. Bayern Múnich, por la Bundesliga ¡Martes de buen fútbol! El clásico de Dortmund vs. Bayern Múnich, por la Bundesliga. Este clásico acapara las miradas de la nueva fecha en el campeonato alemán. El duelo será desde las 11:30 a.m. (hora colombiana).