Martin Odegaard, capitán de Noruega, aún ve posible clasificación a la Eurocopa 2024

El centrocampista del Arsenal, Martin Ødegaard, cree en las posibilidades de Noruega para clasificarse de forma directa para la Eurocopa 2024 si hace pleno en los cuatro partidos que le quedan, incluido el enfrentamiento contra España.

"Si ganamos el resto de los encuentros, tendremos una buena oportunidad. Nos hemos colocado en una situación más difícil de lo que habíamos esperado. Tenemos que ganar lo que nos queda y entonces veremos si nos llega", dijo este lunes Ødegaard en la rueda de prensa previa al Noruega vs. Georgia de este martes, a la 1:45 de la tarde, en horario de Colombia.

Noruega suma sólo cuatro puntos después de otros tantos partidos, once menos que Escocia (con un encuentro más) y dos menos que España (con uno menos), que ocupan las dos primeras plazas del grupo A, que dan acceso directo a Alemania 2024.

El exjugador del Real Madrid cree que su equipo ha acumulado méritos para sumar más puntos, pero que la falta de acierto en ataque le ha lastrado.

"Hemos creado más y hemos mejorado nuestro juego, somos más peligrosos. Pero hemos fallado algunas ocasiones muy claras y ahí tenemos que dar varios pasos al frente", afirmó.

De opinión similar es el seleccionador noruego, Ståle Solbakken, quien considera que su equipo necesita ser "más efectivo".

Si Noruega, que no juega una fase final de un gran torneo desde la Eurocopa 2000, no acaba entre los dos primeros, podría optar aún a clasificarse a través de la Liga de Naciones de la UEFA, una opción de la que el seleccionador noruego no quiere oír hablar.

"La cuestión de la Liga de Naciones debemos dejarla apartada hasta el final de la clasificación. Tenemos que ganar el siguiente partido para seguir vivos y luego ganar el siguiente", declaró Solbakken.

Tras recibir a Georgia, Noruega viajará a Chipre el 12 de octubre, se enfrentará, en Oslo, a España tres días después y cerrará el grupo contra Escocia a domicilio el 19 de noviembre. Recordemos que la última y única vez que el combinado nacional de Noruega, disputó una Eurocopa, fue la edición 2000, que se celebró en Bélgica y Países Bajos, donde quedaron eliminados en fase de grupos, compartiendo grupo con España, Yugoslavia y Eslovenia.