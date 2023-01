Martin Terrier y un grito de dolor, tras lesionarse de gravedad en el partido de Rennes y Niza

El Rennes firmó el mismo resultado que el Marsella. Ganó 2-1 al Niza y se mantiene en la cuarta posición. Lo consiguió en el último instante, con un tanto de Benjamin Bourigeaud en el minuto 89 que deshizo el empate y que devolvió al equipo de Bruno Genesio a la senda de la victoria después de caer la pasada jornada con el Reims (3-1).

A pesar del triunfo del Rennes, la lesión de Martin Terrier fue algo que dolió en las toldas del elenco rojinegro, quien habría sufrido una lesión de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, luego de ir a disputar un balón con un jugador del Niza. En la transmisión oficial del encuentro quedó registrado el duro momento que vivió el delantero, quien tuvo mucho dolor y así lo expresó con un fuerte grito en la cancha, que impresionó a sus compañeros y rivales.

En el estadio Pierre-Mauroy, el Reims descabalgó al Lille de la quinta plaza. El equipo dirigido por Paulo Fonseca cerró su racha de dos victorias consecutivas y bajó de la nube después de un duelo equilibrado en el que se adelantó en la primera parte por medio de Jonathan David, que firmó su quinto tanto en los últimos tres encuentros.

Sin embargo, no sirvió para que el Lille sumara los tres puntos. A falta de diez minutos para el final, Jens Cajuste dejó sin triplete de victorias al Lille y confirmó que la llegada al banquillo de Will Still ha sido todo un acierto: acumula una racha de nueve partidos sin conocer la derrota. Nadie ha podido con el Reims desde el fichaje del técnico belga, que vive tranquilo con su equipo en la zona media de la tabla.

Casi a la par del Reims se colocó el Troyes, que dio un salto de calidad para escapar de los puesto de descenso con una victoria sobre el Estrasburgo (2-3). En un duelo directo, dejó a su rival hundido en la penúltima posición gracias a los goles de Renaud Ripart, Rony Lopes y Xavier Chavalerin.