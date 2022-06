Más elogios para Luis Díaz: "Es un jugadorazo y tiene un gran futuro"

Carlos Puyol es uno de los invitados de lujo a la Semana de Gol y Paz, que se lleva a cabo en la ciudad de Barranquilla y que es promovida por la Fundación Selección Colombia. El exdefensor de la Selección de España y del Barcelona en medio del evento fue consultado por Luis Fernando Díaz, uno de los deportistas colombianos más destacados en la temporada que acaba de finalizar en Europa. El nacido en Barrancas, La Guajira, tuvo una campaña para aplaudir con el Liverpool inglés.

"Es un jugadorazo, ha hecho una temporada espectacular, marcando diferencias y creo que tiene un gran futuro por delante", dijo el excapitán del Barcelona.

En medio de la conversación, al exdefensor español también le consultaron por las declaraciones que dijo el delantero de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, en las que sostenía que las Eliminatorias Sudamericanas no eran tan competitivas como en Europa, no tiene un "fútbol tan avanzando" y por eso "siempre son los europeos quienes la ganan", refiriéndose a la Copa del Mundo.

"Primero no he escuchado las declaraciones, si ustedes lo dicen hay que creerlo, hablando de Mbappé no tengo idea de lo que ha dicho, pero lo que yo puedo opinar es que el fútbol sudamericano es muy competitivo, son equipos muy complicados y bueno, las selecciones, para mí hoy en día Brasil y Argentina son favoritas a ganar el Mundial y siempre que me ha tocado enfrentar a alguna selección siempre han sido partidos muy complicados", agregó el emblemático exdeportista y que levantó el trofeo de la Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010.

¿Qué mas dijo Carles Puyol?

"En cuanto al 'fair-play' entiendo el deporte de esta forma, en tratar de jugar limpio. Siempre desde el primer día y hasta el último cuando salí a un terreno de juego di el cien por cien, pero siempre de una forma limpia, a veces cometí algunas faltas que no me hubiese gustado, eso hace parte del juego. Creo que los jugadores y jugadoras de fútbol no debemos olvidarnos que son referentes, ya que los niños nos están viendo y ellos nos van a imitar", concluyó.

Con reportería de Carlos Toncel,

Periodista Gol Caracol Barranquilla